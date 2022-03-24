https://ria.ru/20220324/ukraina-1779885686.html

В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников

В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников - РИА Новости, 24.03.2022

В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников

Украинские посольства за рубежом вербуют наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:22

2022-03-24T16:22

2022-03-24T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские посольства за рубежом вербуют наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Украинские посольства за рубежом продолжают вербовать добровольцев и наемников для участия в боевых действиях. Это просто беспрецедентная история. Власти стран, где ведется такая вербовка, многие из них закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства", - сказала Захарова на брифинге.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/frantsuzy-1779478234.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии