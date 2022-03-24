https://ria.ru/20220324/ukraina-1779885686.html
В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников
В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников - РИА Новости, 24.03.2022
В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников
Украинские посольства за рубежом вербуют наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:22
2022-03-24T16:22
2022-03-24T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские посольства за рубежом вербуют наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Украинские посольства за рубежом продолжают вербовать добровольцев и наемников для участия в боевых действиях. Это просто беспрецедентная история. Власти стран, где ведется такая вербовка, многие из них закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства", - сказала Захарова на брифинге.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/frantsuzy-1779478234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников
Захарова: посольства Украины вербуют наемников для участия в боевых действиях