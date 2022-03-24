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В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779885686.html
В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников
В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников - РИА Новости, 24.03.2022
В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников
Украинские посольства за рубежом вербуют наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:22
2022-03-24T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские посольства за рубежом вербуют наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Украинские посольства за рубежом продолжают вербовать добровольцев и наемников для участия в боевых действиях. Это просто беспрецедентная история. Власти стран, где ведется такая вербовка, многие из них закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, признание днр и лнр в россии
16:22 24.03.2022
 
В МИД рассказали о вербовке посольствами Украины наемников

Захарова: посольства Украины вербуют наемников для участия в боевых действиях

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда
Последствия взрыва снаряда - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские посольства за рубежом вербуют наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украинские посольства за рубежом продолжают вербовать добровольцев и наемников для участия в боевых действиях. Это просто беспрецедентная история. Власти стран, где ведется такая вербовка, многие из них закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства", - сказала Захарова на брифинге.
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