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В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779885202.html
В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине
В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине
Россия обеспокоена арестами правозащитников и общественных деятелей на Украине, требует их освобождения и ждет реакции от ООН и ОБСЕ, заявила официальный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:20
2022-03-24T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена арестами правозащитников и общественных деятелей на Украине, требует их освобождения и ждет реакции от ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва крайне обеспокоена новостями о задержании СБУ украинской правозащитницы и антифашистки Елены Бережной.Елена Бережная, являющаяся директором института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, ранее принимала участие в неформальном заседании СБ ООН, которое организовала Россия. В ходе мероприятия, как напомнил Полянский, она рассказала о разгуле фашизма на Украине.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, служба безопасности украины, елена бережная
16:20 24.03.2022 (обновлено: 16:28 24.03.2022)
 
В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине

МИД выразил обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид площади Независимости в Киеве. 25 февраля 2022
Вид площади Независимости в Киеве. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид площади Независимости в Киеве. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена арестами правозащитников и общественных деятелей на Украине, требует их освобождения и ждет реакции от ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы требуем немедленного освобождения украинской правозащитницы и других незаконно удерживаемых общественных деятелей и гражданских лиц. Мы ожидаем также реакции и вмешательства профильных международных структур и органов по линии ООН и ОБСЕ", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва крайне обеспокоена новостями о задержании СБУ украинской правозащитницы и антифашистки Елены Бережной.
Елена Бережная, являющаяся директором института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, ранее принимала участие в неформальном заседании СБ ООН, которое организовала Россия. В ходе мероприятия, как напомнил Полянский, она рассказала о разгуле фашизма на Украине.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныЕлена Бережная
 
 
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