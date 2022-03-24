https://ria.ru/20220324/ukraina-1779885202.html
В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине
В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине
Россия обеспокоена арестами правозащитников и общественных деятелей на Украине, требует их освобождения и ждет реакции от ООН и ОБСЕ, заявила официальный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:20
2022-03-24T16:20
2022-03-24T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена арестами правозащитников и общественных деятелей на Украине, требует их освобождения и ждет реакции от ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва крайне обеспокоена новостями о задержании СБУ украинской правозащитницы и антифашистки Елены Бережной.Елена Бережная, являющаяся директором института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, ранее принимала участие в неформальном заседании СБ ООН, которое организовала Россия. В ходе мероприятия, как напомнил Полянский, она рассказала о разгуле фашизма на Украине.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, служба безопасности украины, елена бережная
16:20 24.03.2022 (обновлено: 16:28 24.03.2022)
В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине
МИД выразил обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине