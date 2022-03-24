https://ria.ru/20220324/ukraina-1779885202.html

В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине

В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

В МИД выразили обеспокоенность арестами гражданских активистов на Украине

Россия обеспокоена арестами правозащитников и общественных деятелей на Украине, требует их освобождения и ждет реакции от ООН и ОБСЕ, заявила официальный... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:20

2022-03-24T16:20

2022-03-24T16:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

служба безопасности украины

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена арестами правозащитников и общественных деятелей на Украине, требует их освобождения и ждет реакции от ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва крайне обеспокоена новостями о задержании СБУ украинской правозащитницы и антифашистки Елены Бережной.Елена Бережная, являющаяся директором института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, ранее принимала участие в неформальном заседании СБ ООН, которое организовала Россия. В ходе мероприятия, как напомнил Полянский, она рассказала о разгуле фашизма на Украине.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, служба безопасности украины, елена бережная