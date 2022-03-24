https://ria.ru/20220324/ukraina-1779880199.html

В МИД считают, что шанс договориться с Украиной есть

В МИД считают, что шанс договориться с Украиной есть - РИА Новости, 24.03.2022

В МИД считают, что шанс договориться с Украиной есть

Россия исходит из того, что шанс на договоренность с Украиной есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:07

2022-03-24T16:07

2022-03-24T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия исходит из того, что шанс на договоренность с Украиной есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Но сейчас есть шанс, он действительно есть, несмотря на то, что мы слышим много и заявлений, и вопросов "Зачем вы в принципе ведет диалог с теми людьми, которые ненавидят даже собственный народ, это режим Зеленского, которые готовы идти на все ради абсолютно навязанной им идеологии". Но мы исходим из того, что это шанс все-таки есть", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Мы надеемся, что к Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращение в нейтральное государство на благо населения самой незалежной, всей Европы. Чем скорее это поймут представители киевского режима и их кураторы, тем быстрее завершится специальная военная операция", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220314/dialog-1777973557.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр