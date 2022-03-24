https://ria.ru/20220324/ukraina-1779819819.html
Аксенов напомнил осуждающим спецоперацию на Украине, как бомбили Югославию
Аксенов напомнил осуждающим спецоперацию на Украине, как бомбили Югославию - РИА Новости, 24.03.2022
Аксенов напомнил осуждающим спецоперацию на Украине, как бомбили Югославию
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тем, кто сегодня осуждает специальную военную операцию по освобождению Украины от нацистских преступников, стоит помнить, РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:58
2022-03-24T11:58
2022-03-24T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
югославия
украина
нато
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тем, кто сегодня осуждает специальную военную операцию по освобождению Украины от нацистских преступников, стоит помнить, как НАТО, неся "свободу и демократию", бомбила Югославию.Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года.Аксенов назвал бомбардировки варварскими, так как их жертвами стали тысячи мирных людей, в том числе дети.По его словам, нет никакого смысла в очередной раз говорить о двойных стандартах западных стран. "Стандарт у них как раз один: все, что делает Запад, и все, что соответствует его интересам, – правильно и морально. И любой его вассал будет объявлен образцом демократии и борцом за свободу, хотя бы он был людоедом", - отметил Аксенов.При этом глава республики подчеркнул, что сегодня не 1999 год, и Россия снова возродилась как великая мировая держава."Наши вооруженные силы – лучшие в мире. Наша страна полна решимости защищать своих сограждан, соотечественников и союзников. И нет в мире такой силы, которая способна этому помешать", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779788760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, югославия, украина, нато, признание днр и лнр в россии
Аксенов напомнил осуждающим спецоперацию на Украине, как бомбили Югославию
Глава Крыма Аксенов напомнил осуждающим спецоперацию России, как бомбили Югославию
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что тем, кто сегодня осуждает специальную военную операцию по освобождению Украины от нацистских преступников, стоит помнить, как НАТО, неся "свободу и демократию", бомбила Югославию.
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года.
Аксенов назвал бомбардировки варварскими, так как их жертвами стали тысячи мирных людей, в том числе дети.
"Вряд ли эту дату вспомнят те, кто сегодня осуждает специальную военную операцию вооруженных сил России по защите Донбасса и освобождению Украины от нацистских преступников, выращенных и воспитанных Западом. А если и вспомнят, то найдут оправдание этому преступлению: ведь натовские бомбы, по мнению этих лицемеров, несут народам только "свободу и демократию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, нет никакого смысла в очередной раз говорить о двойных стандартах западных стран. "Стандарт у них как раз один: все, что делает Запад, и все, что соответствует его интересам, – правильно и морально. И любой его вассал будет объявлен образцом демократии и борцом за свободу, хотя бы он был людоедом", - отметил Аксенов.
При этом глава республики подчеркнул, что сегодня не 1999 год, и Россия снова возродилась как великая мировая держава.
"Наши вооруженные силы – лучшие в мире. Наша страна полна решимости защищать своих сограждан, соотечественников и союзников. И нет в мире такой силы, которая способна этому помешать", - подчеркнул Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.