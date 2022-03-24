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Российские военные за ночь уничтожили 60 украинских военных объектов - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779797143.html
Российские военные за ночь уничтожили 60 украинских военных объектов
Российские военные за ночь уничтожили 60 украинских военных объектов - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные за ночь уничтожили 60 украинских военных объектов
Воздушно-космические силы РФ за ночь поразили 60 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:22
2022-03-24T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за ночь поразили 60 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ", - сказал он.Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, вооруженные силы украины
10:22 24.03.2022 (обновлено: 10:23 24.03.2022)
 
Российские военные за ночь уничтожили 60 украинских военных объектов

Минобороны сообщило об уничтожении российскими ВС за ночь 60 украинских военных объектов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за ночь поразили 60 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ", - сказал он.
Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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