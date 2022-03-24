https://ria.ru/20220324/ukraina-1779797143.html

Российские военные за ночь уничтожили 60 украинских военных объектов

Российские военные за ночь уничтожили 60 украинских военных объектов - РИА Новости, 24.03.2022

Российские военные за ночь уничтожили 60 украинских военных объектов

Воздушно-космические силы РФ за ночь поразили 60 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:22

2022-03-24T10:22

2022-03-24T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за ночь поразили 60 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ", - сказал он.Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, вооруженные силы украины