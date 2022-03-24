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Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины - РИА Новости, 24.03.2022
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Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины
Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины - РИА Новости, 24.03.2022
Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины
Кибервойна со стороны Украины в связи с проведением Россией спецоперации усиливается, считает куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:54
2022-03-24T08:54
владимир путин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Кибервойна со стороны Украины в связи с проведением Россией спецоперации усиливается, считает куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей.Организация "Киберфронт Z" была создана 24 февраля для борьбы с фейками в интернете о спецоперации РФ на Украине. В организацию, работающую на общественных началах, входят несколько тысяч человек по всей России.По словам Алексея, нужно "побороть эту нечисть, которая сейчас заполонила просторы Интернета".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, санкции в отношении россии
08:54 24.03.2022
 
Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины

Эксперт "Киберфронт Z": кибервойна со стороны Украины усиливается

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Кибервойна со стороны Украины в связи с проведением Россией спецоперации усиливается, считает куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей.
Организация "Киберфронт Z" была создана 24 февраля для борьбы с фейками в интернете о спецоперации РФ на Украине. В организацию, работающую на общественных началах, входят несколько тысяч человек по всей России.
"Эта кибервойна только усиливается, и количество фейков и прочей агрессии будет только больше", - сказал он РИА Новости.
По словам Алексея, нужно "побороть эту нечисть, которая сейчас заполонила просторы Интернета".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей кибервойну России
 
Владимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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