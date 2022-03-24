https://ria.ru/20220324/ukraina-1779784810.html

Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины

Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины - РИА Новости, 24.03.2022

Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины

Кибервойна со стороны Украины в связи с проведением Россией спецоперации усиливается, считает куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:54

2022-03-24T08:54

2022-03-24T08:54

владимир путин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Кибервойна со стороны Украины в связи с проведением Россией спецоперации усиливается, считает куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей.Организация "Киберфронт Z" была создана 24 февраля для борьбы с фейками в интернете о спецоперации РФ на Украине. В организацию, работающую на общественных началах, входят несколько тысяч человек по всей России.По словам Алексея, нужно "побороть эту нечисть, которая сейчас заполонила просторы Интернета".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, санкции в отношении россии