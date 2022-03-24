https://ria.ru/20220324/ukraina-1779784810.html
Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины
Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины - РИА Новости, 24.03.2022
Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины
Кибервойна со стороны Украины в связи с проведением Россией спецоперации усиливается, считает куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:54
2022-03-24T08:54
2022-03-24T08:54
владимир путин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Кибервойна со стороны Украины в связи с проведением Россией спецоперации усиливается, считает куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей.Организация "Киберфронт Z" была создана 24 февраля для борьбы с фейками в интернете о спецоперации РФ на Украине. В организацию, работающую на общественных началах, входят несколько тысяч человек по всей России.По словам Алексея, нужно "побороть эту нечисть, которая сейчас заполонила просторы Интернета".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, санкции в отношении россии
Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины
Эксперт "Киберфронт Z": кибервойна со стороны Украины усиливается