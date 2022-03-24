https://ria.ru/20220324/ukazateli-1780147116.html
Указатели связанные с авиакосмической отраслью устанавливают в Москве
Указатели связанные с авиакосмической отраслью устанавливают в Москве - РИА Новости, 25.03.2022
Указатели связанные с авиакосмической отраслью устанавливают в Москве
Городские указатели и информационные поля на пути к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, начали устанавливать в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-24T15:49
2022-03-24T15:49
2022-03-25T18:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780098984_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_21c3240d7d8080ac0e82bde87052528d.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Городские указатели и информационные поля на пути к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, начали устанавливать в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Начали устанавливать городские указатели и информационные поля на пути к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. Всего появится 5 новых городских указателей и 396 информационных полей в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗеЛАО. Уже установили указатели к домам, где жили Борис Раушенбах – один из основоположников российской космонавтики, и конструктор авиационной техники Павел Сухой. В ближайшее время новые указатели появятся на пути к домам, в которых жили советский ученый Сергей Королев, Герой Советского Союза Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт, и к памятнику создателям первого спутника Земли", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в этом году установят более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек."Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220323/ekran-1779569994.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780098984_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c572b1536c2ebd9c35bc143b541dc63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, благоустройство
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Городские указатели и информационные поля на пути к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, начали устанавливать в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Начали устанавливать городские указатели и информационные поля на пути к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. Всего появится 5 новых городских указателей и 396 информационных полей в ЦАО
, СВАО, ЮВАО
и ЗеЛАО. Уже установили указатели к домам, где жили Борис Раушенбах – один из основоположников российской космонавтики, и конструктор авиационной техники Павел Сухой. В ближайшее время новые указатели появятся на пути к домам, в которых жили советский ученый Сергей Королев
, Герой Советского Союза Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт, и к памятнику создателям первого спутника Земли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в этом году установят более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.
"Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц", - дополняется в сообщении.