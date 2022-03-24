https://ria.ru/20220324/ukazateli-1780147116.html

Указатели связанные с авиакосмической отраслью устанавливают в Москве

Указатели связанные с авиакосмической отраслью устанавливают в Москве - РИА Новости, 25.03.2022

Указатели связанные с авиакосмической отраслью устанавливают в Москве

Городские указатели и информационные поля на пути к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, начали устанавливать в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-24T15:49

2022-03-24T15:49

2022-03-25T18:31

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москва

благоустройство

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Городские указатели и информационные поля на пути к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, начали устанавливать в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Начали устанавливать городские указатели и информационные поля на пути к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. Всего появится 5 новых городских указателей и 396 информационных полей в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗеЛАО. Уже установили указатели к домам, где жили Борис Раушенбах – один из основоположников российской космонавтики, и конструктор авиационной техники Павел Сухой. В ближайшее время новые указатели появятся на пути к домам, в которых жили советский ученый Сергей Королев, Герой Советского Союза Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт, и к памятнику создателям первого спутника Земли", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в этом году установят более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек."Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц", - дополняется в сообщении.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, благоустройство