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Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России - РИА Новости, 24.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220324/turpomosch-1779863672.html
Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России
Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России - РИА Новости, 24.03.2022
Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России
Количество бронирований на рынке внутреннего туризма в России за прошедшие месяцы 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:16
2022-03-24T16:16
туризм
туризм
новости - туризм
санкции в отношении россии
туристы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Количество бронирований на рынке внутреннего туризма в России за прошедшие месяцы 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил журналистам директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.По его словам, россияне "за последние 30 лет привыкли к тому, что надо отдыхать и делать это профессионально"."Мы все меньше видим в опросах ответов "буду на даче", - отметил Осауленко.
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туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, туристы
16:16 24.03.2022
 
Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России

"Турпомощь": число бронирований на рынке внутреннего туризма в России выросло втрое

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Количество бронирований на рынке внутреннего туризма в России за прошедшие месяцы 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил журналистам директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Наверно, этот год окажется в тренде двух предыдущих, когда внутренний туризм будет иметь определенные преференции для развития. Мы видим даже по цифрам предварительных бронирований, что они превышают предыдущий (год) приблизительно в три раза. Наверное, даже чуть больше. И это радует", - сказал Осауленко.

По его словам, россияне "за последние 30 лет привыкли к тому, что надо отдыхать и делать это профессионально".
"Мы все меньше видим в опросах ответов "буду на даче", - отметил Осауленко.
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