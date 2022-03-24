https://ria.ru/20220324/turpomosch-1779863672.html

Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России

Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России - РИА Новости, 24.03.2022

Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России

Количество бронирований на рынке внутреннего туризма в России за прошедшие месяцы 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:16

2022-03-24T16:16

2022-03-24T16:16

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туризм

новости - туризм

санкции в отношении россии

туристы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Количество бронирований на рынке внутреннего туризма в России за прошедшие месяцы 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил журналистам директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.По его словам, россияне "за последние 30 лет привыкли к тому, что надо отдыхать и делать это профессионально"."Мы все меньше видим в опросах ответов "буду на даче", - отметил Осауленко.

https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, туристы