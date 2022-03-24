https://ria.ru/20220324/turpomosch-1779863672.html
Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России
Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России - РИА Новости, 24.03.2022
Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России
Количество бронирований на рынке внутреннего туризма в России за прошедшие месяцы 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:16
2022-03-24T16:16
2022-03-24T16:16
туризм
туризм
новости - туризм
санкции в отношении россии
туристы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Количество бронирований на рынке внутреннего туризма в России за прошедшие месяцы 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил журналистам директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.По его словам, россияне "за последние 30 лет привыкли к тому, что надо отдыхать и делать это профессионально"."Мы все меньше видим в опросах ответов "буду на даче", - отметил Осауленко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, туристы
Туристы стали в три раза чаще бронировать путешествия по России
"Турпомощь": число бронирований на рынке внутреннего туризма в России выросло втрое
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Количество бронирований на рынке внутреннего туризма в России за прошедшие месяцы 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил журналистам директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Наверно, этот год окажется в тренде двух предыдущих, когда внутренний туризм будет иметь определенные преференции для развития. Мы видим даже по цифрам предварительных бронирований, что они превышают предыдущий (год) приблизительно в три раза. Наверное, даже чуть больше. И это радует", - сказал Осауленко.
По его словам, россияне "за последние 30 лет привыкли к тому, что надо отдыхать и делать это профессионально".
"Мы все меньше видим в опросах ответов "буду на даче", - отметил Осауленко.