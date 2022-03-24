https://ria.ru/20220324/teplosnabzhenie-1779833166.html
Систему теплоснабжения Твери модернизируют
Систему теплоснабжения Твери модернизируют - РИА Новости, 24.03.2022
Систему теплоснабжения Твери модернизируют
Система теплоснабжения города Твери будет модернизирована, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:44
2022-03-24T12:44
2022-03-24T12:44
тверская область
газпром
россия
тверская область
экономика
тверь
теплоснабжение
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ТВЕРЬ, 24 мар – РИА Новости. Система теплоснабжения города Твери будет модернизирована, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По информации пресс-службы областного правительства, накануне в Москве прошло совещание по вопросам теплоснабжения Твери и газификации тверского региона."На совещании было принято практически финальное решение по модернизации теплоснабжения города Твери. Это финансовое оздоровление "Тверской генерации", укрепление платёжной дисциплины. Начинаем с этого месяца совместно с "Газпромом" создание совместной системы эксплуатации. Переходим на новую эффективную модель", - сказал Руденя.На совещании также принято решение по ускорению строительства газопровода-отвода от Ржева до Нелидово и ГРС Нелидово.По словам главы региона, это возможность не только газифицировать ряд муниципалитетов, но и значимый потенциал для реализации инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест.В пресс-службе напомнили, что в 2020 году Тверская область в числе первых субъектов РФ подписала с "Газпромом" региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.Голубое топливо придёт в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.
https://ria.ru/20220119/teplosnabzhenie-1768612087.html
https://ria.ru/20211215/gazifikatsiya-1763904644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, россия, тверская область, экономика, тверь, теплоснабжение
ТВЕРЬ, 24 мар – РИА Новости. Система теплоснабжения города Твери будет модернизирована, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По информации пресс-службы областного правительства, накануне в Москве
прошло совещание по вопросам теплоснабжения Твери
и газификации тверского региона.
"На совещании было принято практически финальное решение по модернизации теплоснабжения города Твери. Это финансовое оздоровление "Тверской генерации", укрепление платёжной дисциплины. Начинаем с этого месяца совместно с "Газпромом
" создание совместной системы эксплуатации. Переходим на новую эффективную модель", - сказал Руденя.
На совещании также принято решение по ускорению строительства газопровода-отвода от Ржева
до Нелидово и ГРС Нелидово.
По словам главы региона, это возможность не только газифицировать ряд муниципалитетов, но и значимый потенциал для реализации инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест.
В пресс-службе напомнили, что в 2020 году Тверская область
в числе первых субъектов РФ
подписала с "Газпромом" региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.
Голубое топливо придёт в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.