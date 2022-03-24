Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220324/tailand-1779813958.html
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах - РИА Новости, 24.03.2022
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах
Власти Таиланда выразили заинтересованность в отдыхающих из РФ, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после разговора с министром спорта и туризма... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:43
2022-03-24T12:59
туризм
новости - туризм
россия
таиланд
туризм
туристы
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771609521_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_70832e797c482630fe852d7074bbfb13.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Таиланда выразили заинтересованность в отдыхающих из РФ, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после разговора с министром спорта и туризма королевства Пхипхатом Ратчакитпракарном.Также стороны обсудили возможность использования туристами в Таиланде карт "Мир", обслуживание отдыхающих по российским медицинским страховкам, выполнение рейсов в РФ, в том числе тайскими авиакомпаниями, и продление пребывания россиян в местных гостиницах.Глава ведомства также отметила, что на данный момент удалось вернуть на родину практически всех организованных туристов, застрявших в Таиланде из-за санкций.
https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771609521_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_bec1cc82e95568b57593da9f0f59a1f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, таиланд, туризм, туристы, авиакомпании
12:43 24.03.2022 (обновлено: 12:59 24.03.2022)
 
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах

Ростуризм: Таиланд заинтересован в отдыхающих из РФ и в может начать принимать карты "Мир"

© Pixabay / Erik_KaritsПляж "Lagoon Cove Longtail" в Таиланде
Пляж Lagoon Cove Longtail в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Pixabay / Erik_Karits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Таиланда выразили заинтересованность в отдыхающих из РФ, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после разговора с министром спорта и туризма королевства Пхипхатом Ратчакитпракарном.
"Он заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания путешественников. Обещал провести ряд переговоров с профильными ведомствами по нашим вопросам и вернуться с обратной связью", — написала Догузова в своем Телеграм-канале.
Также стороны обсудили возможность использования туристами в Таиланде карт "Мир", обслуживание отдыхающих по российским медицинским страховкам, выполнение рейсов в РФ, в том числе тайскими авиакомпаниями, и продление пребывания россиян в местных гостиницах.
Глава ведомства также отметила, что на данный момент удалось вернуть на родину практически всех организованных туристов, застрявших в Таиланде из-за санкций.
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 08:00Туризм
Самолеты остаются в России: какие проблемы ждут авиакомпании и туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияТаиландТуризмтуристыавиакомпании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала