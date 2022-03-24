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В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах - РИА Новости, 24.03.2022
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах
Власти Таиланда выразили заинтересованность в отдыхающих из РФ, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после разговора с министром спорта и туризма... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:43
2022-03-24T12:43
2022-03-24T12:59
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Таиланда выразили заинтересованность в отдыхающих из РФ, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после разговора с министром спорта и туризма королевства Пхипхатом Ратчакитпракарном.Также стороны обсудили возможность использования туристами в Таиланде карт "Мир", обслуживание отдыхающих по российским медицинским страховкам, выполнение рейсов в РФ, в том числе тайскими авиакомпаниями, и продление пребывания россиян в местных гостиницах.Глава ведомства также отметила, что на данный момент удалось вернуть на родину практически всех организованных туристов, застрявших в Таиланде из-за санкций.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, таиланд, туризм, туристы, авиакомпании
12:43 24.03.2022 (обновлено: 12:59 24.03.2022)
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах
Ростуризм: Таиланд заинтересован в отдыхающих из РФ и в может начать принимать карты "Мир"