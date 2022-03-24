https://ria.ru/20220324/tailand-1779813958.html

В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах

В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах - РИА Новости, 24.03.2022

В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах

Власти Таиланда выразили заинтересованность в отдыхающих из РФ, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после разговора с министром спорта и туризма... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:43

2022-03-24T12:43

2022-03-24T12:59

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Таиланда выразили заинтересованность в отдыхающих из РФ, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после разговора с министром спорта и туризма королевства Пхипхатом Ратчакитпракарном.Также стороны обсудили возможность использования туристами в Таиланде карт "Мир", обслуживание отдыхающих по российским медицинским страховкам, выполнение рейсов в РФ, в том числе тайскими авиакомпаниями, и продление пребывания россиян в местных гостиницах.Глава ведомства также отметила, что на данный момент удалось вернуть на родину практически всех организованных туристов, застрявших в Таиланде из-за санкций.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, таиланд, туризм, туристы, авиакомпании