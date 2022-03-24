https://ria.ru/20220324/subsidii-1779826131.html

Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам

Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам - РИА Новости, 24.03.2022

Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам

Компаниям, работающим на отдаленных территориях Подмосковья в сфере транспортировки и хранения, субсидируют затраты по уплате процентов по кредитам на создание... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:18

2022-03-24T12:18

2022-03-24T12:18

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КРАСНОГРСК, 24 мар – РИА Новости. Компаниям, работающим на отдаленных территориях Подмосковья в сфере транспортировки и хранения, субсидируют затраты по уплате процентов по кредитам на создание объектов, для осуществления профессиональной деятельности.Соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Внесение предлагаемого изменения обусловлено необходимостью поддержки инвесторов, реализующих проекты в указанных сферах на территории городских округов: Зарайск, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдомский, Лосино-Петровский.Планируемый объем возмещения составит до 20%, но не более 100 миллионов рублей. Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области и не повлечет выпадающих доходов бюджета Московской области."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220322/natsproekt-1779437027.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, шатура, игорь брынцалов, экономика