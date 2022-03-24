Рейтинг@Mail.ru
Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220324/subsidii-1779826131.html
Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам
Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам - РИА Новости, 24.03.2022
Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам
Компаниям, работающим на отдаленных территориях Подмосковья в сфере транспортировки и хранения, субсидируют затраты по уплате процентов по кредитам на создание... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:18
2022-03-24T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
шатура
игорь брынцалов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
КРАСНОГРСК, 24 мар – РИА Новости. Компаниям, работающим на отдаленных территориях Подмосковья в сфере транспортировки и хранения, субсидируют затраты по уплате процентов по кредитам на создание объектов, для осуществления профессиональной деятельности.Соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Внесение предлагаемого изменения обусловлено необходимостью поддержки инвесторов, реализующих проекты в указанных сферах на территории городских округов: Зарайск, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдомский, Лосино-Петровский.Планируемый объем возмещения составит до 20%, но не более 100 миллионов рублей. Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области и не повлечет выпадающих доходов бюджета Московской области."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20220322/natsproekt-1779437027.html
московская область (подмосковье)
шатура
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), московская областная дума, шатура, игорь брынцалов, экономика
12:18 24.03.2022
 

Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОГРСК, 24 мар – РИА Новости. Компаниям, работающим на отдаленных территориях Подмосковья в сфере транспортировки и хранения, субсидируют затраты по уплате процентов по кредитам на создание объектов, для осуществления профессиональной деятельности.
Соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.
Внесение предлагаемого изменения обусловлено необходимостью поддержки инвесторов, реализующих проекты в указанных сферах на территории городских округов: Зарайск, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдомский, Лосино-Петровский.
Планируемый объем возмещения составит до 20%, но не более 100 миллионов рублей. Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области и не повлечет выпадающих доходов бюджета Московской области.
"Решение принято. Закон принят в целом", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Еще 20 подмосковных предприятий войдут в нацпроект Производительность труда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 13:52Новости Подмосковья
Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаШатураИгорь БрынцаловЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала