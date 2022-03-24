https://ria.ru/20220324/stroitelstvo-1779883222.html
Губернатор Подмосковья проверил ход строительства участка трассы М-12
Губернатор Подмосковья проверил ход строительства участка трассы М-12 - РИА Новости, 24.03.2022
Губернатор Подмосковья проверил ход строительства участка трассы М-12
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с председателем правления Госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко проверил ход строительства участка... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:19
2022-03-24T16:19
2022-03-24T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с председателем правления Госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко проверил ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва - Нижний Новгород – Казань в Павловском Посаде.Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день практически на всем протяжении первого пускового комплекса от ЦКАД до А-108 уложено земляное полотно, а на протяжении 12 километров – асфальтобетон. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации и строительству очистных сооружений. Дорожники готовятся к монтажу первых матч освещения."В Подмосковье строятся большие инфраструктурные объекты, конкретно - дороги. Одна из них - это президентский проект, где мы сейчас находимся. Все стройки, которые мы запланировали на 2022 год, будут реализованы, в том числе это касается концессионных проектов", - сказал Воробьев.В рамках строительства участка трассы М-12 предусмотрено возведение четырех транспортных развязок: с Новолыткаринским шоссе в составе дороги ЮЛА в Люберцах, с Носовихинским шоссе в городском округе Богородский, с ЦКАД в Ногинске и с А-108 в Орехово-Зуеве, а также съезды на Кудиновское шоссе в Старой Купавне в ходе реконструкции региональной дороги. Все участки трассы М-12 расположенные на территории Подмосковья, будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года.
https://ria.ru/20220322/podezdy-1779518957.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), орехово-зуево, старая купавна
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с председателем правления Госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко проверил ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва - Нижний Новгород – Казань в Павловском Посаде.
Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день практически на всем протяжении первого пускового комплекса от ЦКАД до А-108 уложено земляное полотно, а на протяжении 12 километров – асфальтобетон. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации и строительству очистных сооружений. Дорожники готовятся к монтажу первых матч освещения.
"В Подмосковье строятся большие инфраструктурные объекты, конкретно - дороги. Одна из них - это президентский проект, где мы сейчас находимся. Все стройки, которые мы запланировали на 2022 год, будут реализованы, в том числе это касается концессионных проектов", - сказал Воробьев.
В рамках строительства участка трассы М-12 предусмотрено возведение четырех транспортных развязок: с Новолыткаринским шоссе в составе дороги ЮЛА в Люберцах
, с Носовихинским шоссе в городском округе Богородский, с ЦКАД в Ногинске
и с А-108 в Орехово-Зуеве
, а также съезды на Кудиновское шоссе в Старой Купавне
в ходе реконструкции региональной дороги. Все участки трассы М-12 расположенные на территории Подмосковья, будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года.