02:20 24.03.2022 (обновлено: 02:24 24.03.2022)
СМИ: в Раде призвали не наказывать граждан за стрельбу по военным из России
"Страна.ua": в Раде предложили не наказывать граждан за стрельбу по российским военным
Противотанковые конструкции в центре Киева. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщила в Telegram-канале, что на Украине хотят не наказывать граждан за стрельбу по российским военным.
По данным издания, группа законодателей во главе депутатом партии "Слуга народа" Сергеем Ионушасом внесли в Верховную раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения". Они предлагают не считать уголовным правонарушением действия, которые причинили вред жизни и здоровью, если они направлены на "отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации".
"В том числе граждане Украины освобождаются от уголовной ответственности за применение оружия против военных государства-агрессора", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале, которое ссылается на документ проекта.
Законопроект не распространяется на применение пыток и "другие нарушения правил ведения войны".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.