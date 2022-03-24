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СМИ: в Раде призвали не наказывать граждан за стрельбу по военным из России - РИА Новости, 24.03.2022
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СМИ: в Раде призвали не наказывать граждан за стрельбу по военным из России
СМИ: в Раде призвали не наказывать граждан за стрельбу по военным из России - РИА Новости, 24.03.2022
СМИ: в Раде призвали не наказывать граждан за стрельбу по военным из России
Украинское издание "Страна.ua" сообщила в Telegram-канале, что на Украине хотят не наказывать граждан за стрельбу по российским военным. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T02:20
2022-03-24T02:24
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
верховная рада украины
украина
москва
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщила в Telegram-канале, что на Украине хотят не наказывать граждан за стрельбу по российским военным.По данным издания, группа законодателей во главе депутатом партии "Слуга народа" Сергеем Ионушасом внесли в Верховную раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения". Они предлагают не считать уголовным правонарушением действия, которые причинили вред жизни и здоровью, если они направлены на "отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации".Законопроект не распространяется на применение пыток и "другие нарушения правил ведения войны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, верховная рада украины, украина, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика
02:20 24.03.2022 (обновлено: 02:24 24.03.2022)
 
СМИ: в Раде призвали не наказывать граждан за стрельбу по военным из России

"Страна.ua": в Раде предложили не наказывать граждан за стрельбу по российским военным

© REUTERS / Gleb GaranichПротивотанковые конструкции в центре Киева
Противотанковые конструкции в центре Киева - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Противотанковые конструкции в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщила в Telegram-канале, что на Украине хотят не наказывать граждан за стрельбу по российским военным.
По данным издания, группа законодателей во главе депутатом партии "Слуга народа" Сергеем Ионушасом внесли в Верховную раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения". Они предлагают не считать уголовным правонарушением действия, которые причинили вред жизни и здоровью, если они направлены на "отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации".
"В том числе граждане Украины освобождаются от уголовной ответственности за применение оружия против военных государства-агрессора", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале, которое ссылается на документ проекта.
Законопроект не распространяется на применение пыток и "другие нарушения правил ведения войны".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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