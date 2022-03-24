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Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва - РИА Новости, 24.03.2022
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Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва
Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва - РИА Новости, 24.03.2022
Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что постоянные антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:07
2022-03-24T20:07
в мире
россия
сша
вашингтон (город)
джо байден
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что постоянные антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США.По его словам, если введены контрсанкции против президента США Джо Байдена и его окружения, то встречные санкции против конгрессменов – "точно уже не вопрос"."Не сомневаюсь, что ответные меры будут соразмерными. Но в целом, все новые и новые антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США", - добавил парламентарий.
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в мире, россия, сша, вашингтон (город), джо байден
20:07 24.03.2022
 
Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва

Слуцкий: постоянные санкции США против России ставят отношения на грань разрыва

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что постоянные антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США.
"США вводят санкции против всей Государственной думы скорее от бессилия и истерики. Санкционный инструментарий практически исчерпан, но цели своей Вашингтон не достигает и не достигнет", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, если введены контрсанкции против президента США Джо Байдена и его окружения, то встречные санкции против конгрессменов – "точно уже не вопрос".
"Не сомневаюсь, что ответные меры будут соразмерными. Но в целом, все новые и новые антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США", - добавил парламентарий.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:53
МИД назвал западные санкции воровством российских валютных резервов
 
В миреРоссияСШАВашингтон (город)Джо Байден
 
 
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