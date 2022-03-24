Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва
Слуцкий: постоянные санкции США против России ставят отношения на грань разрыва
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что постоянные антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США.
"США вводят санкции против всей Государственной думы скорее от бессилия и истерики. Санкционный инструментарий практически исчерпан, но цели своей Вашингтон не достигает и не достигнет", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, если введены контрсанкции против президента США Джо Байдена и его окружения, то встречные санкции против конгрессменов – "точно уже не вопрос".
"Не сомневаюсь, что ответные меры будут соразмерными. Но в целом, все новые и новые антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США", - добавил парламентарий.