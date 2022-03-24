https://ria.ru/20220324/slutskiy-1779937149.html

Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва

Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва - РИА Новости, 24.03.2022

Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что постоянные антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:07

2022-03-24T20:07

2022-03-24T20:07

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что постоянные антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США.По его словам, если введены контрсанкции против президента США Джо Байдена и его окружения, то встречные санкции против конгрессменов – "точно уже не вопрос"."Не сомневаюсь, что ответные меры будут соразмерными. Но в целом, все новые и новые антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779910486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, вашингтон (город), джо байден