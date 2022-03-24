https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2022 годах

ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 24.03.2022

ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2022 годах

в Кузбассе на шахте Распадской угольной компании "Осинниковская" произошло ЧП с обрушением борта выработки, на поверхность были выведены 119 человек, один... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:13

2022-03-24T09:13

2022-03-24T09:29

справки

россия

шахта "распадская"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

распадская угольная компания

североуральск

окинский район

кемеровская область

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202224 марта в Кузбассе на шахте Распадской угольной компании "Осинниковская" произошло ЧП с обрушением борта выработки, на поверхность были выведены 119 человек, один горняк остается под завалами, ведется его поиск. 2 марта на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошла остановка вентилятора проветривания. На поверхность были выведены 590 горняков.26 января на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области из-за короткого замыкания произошла остановка главного вентилятора, на смене находилось 90 человек, все были выведены на поверхность.202119 декабря произошло нагревание пласта в шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе, в шахте находилось 128 рабочих. Проводятся работы по выводу рабочих на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью горняков нет.25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть горняков удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека - 46 шахтеров и шесть горноспасателей. Травмы получили 57 человек, среди них 52 шахтера и пять спасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Основному собственнику "Листвяжной" Михаилу Федяеву предъявили обвинение после трагедии на шахте в Кузбассе. Кроме Федяева фигурантами по данному уголовному делу проходят генеральный директор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.16 ноября на шахте "Алардинская" в городском округе Калтан в Кемеровской области произошло задымление. Свыше 280 горняков были выведены на поверхность.5 ноября на шахте Таштагольская АО "Евразруда" в Кемеровской области произошло задымление. По данным МЧС, возгорание произошло на горизонте минус 350 метров. На поверхность были выведены около 200 горняков, пострадавших нет.3 ноября на шахте "Байкаимская" в Кемеровской области произошло задымление. Были эвакуированы 55 горняков, пострадавших нет. Горные работы были приостановлены.19 июня на шахте Анжерская-Южная в Кузбассе произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. В результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал. В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация затронула почти 140 человек.3 июня на золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки. Один рабочий погиб. Еще семеро смогли выбраться на поверхность, госпитализация им не понадобилась.23 мая в Коми на территории шахты "Воркутинская" произошло задымление. Вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания. Были эвакуированы работники смен шахты "Воркутинская" (190 человек) и шахты "Заполярная" (195 человек). Пострадавших нет.21 марта утром на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области произошло задымление комбайна. В результате 300 сотрудников шахты были выведены на поверхность. Пострадавших нет.17 марта в забое шахты в Кемеровской области зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции. Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными.7 марта на территории шахты в Беловском районе Кемеровской области при подготовке земляных работ для строительства станции обвалился грунт. Под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора, который погиб.В ночь на 14 февраля в Кузбассе в конвейерном штреке шахты "Юбилейная" во время производства работ произошло обрушение. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один из рабочих погиб, остальные вышли на поверхность. Работа шахты была приостановлена.22 января в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы. В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность. В результате ЧП погибли три человека.17 января на шахте в Тоджинском районе Тувы произошло обрушение выработки. В момент ЧП на участке обрушения находились три работника предприятия "Лусин", двое из них вышли самостоятельно. Один рабочий погиб.202022 ноября в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение породы. В результате ЧП погиб рабочий, который вместе с напарником устанавливал оборудование в горной выработке.29 сентября на законсервированной шахте "Аяч-Яга" в Коми при обрушении галереи погибли два человека - монтажник и электросварщик.14 сентября на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе произошло обрушение кровли штрека, в результате чего один горняк погиб, связь с другим была потеряна. В момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Проходка и добыча на шахте были остановлены. Вечером второй горняк был обнаружен мертвым.15 августа на шахте "Воргашорская" в Коми при обрушении надземной галереи (переход между помещениями) погибли четыре человека. Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте.19 мая на шахте в Североуральске Свердловской области при горном ударе пострадали двое рабочих – проходчики 29 и 34 лет.30 апреля в шахте №13 поселка Калья Свердловской области произошел обвал горной породы, на горизонте находились восемь человек, они самостоятельно вышли на поверхность, четверо из них получили травмы и были госпитализированы.6 марта в шахте "Воркутинская" в Коми произошел выброс метана. Погибли два человека. Всего в шахте находилось 106 горняков, все остававшиеся в шахте были выведены на поверхность.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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североуральск

окинский район

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, шахта "распадская", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), распадская угольная компания, североуральск, окинский район, кемеровская область, республика коми, свердловская область, республика тыва