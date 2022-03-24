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Карты "Мир" пяти банков не добавляются в Apple Pay - РИА Новости, 24.03.2022
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Карты "Мир" пяти банков не добавляются в Apple Pay
Карты "Мир" пяти банков не добавляются в Apple Pay - РИА Новости, 24.03.2022
Карты "Мир" пяти банков не добавляются в Apple Pay
Карты "Мир", выпущенные ВТБ, Совкомбанком, "Почта банком", банком "Открытие" и Промсвязьбанком нельзя добавить в Apple Pay, других данных пока не поступало,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:47
2022-03-24T19:25
технологии
россия
карта "мир"
платежная система "мир"
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Карты "Мир", выпущенные ВТБ, Совкомбанком, "Почта банком", банком "Открытие" и Промсвязьбанком нельзя добавить в Apple Pay, других данных пока не поступало, сообщил РИА Новости сотрудник клиентской поддержки платежной системы.На вопрос, можно ли подключить к Apple Pay карту "Мир", например, от Сбербанка, собеседник агентства ответил утвердительно."Почта банк не входит в список банков, попавших под санкции иностранных государств. Добавление и использование карт "Мир" в Apple Pay в настоящее время временно приостановлено в связи с ограничениями на стороне Apple. Эта проблема сейчас решается", - сообщили в пресс-службе "Почта банка".
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технологии, россия, карта "мир", платежная система "мир", экономика
16:47 24.03.2022 (обновлено: 19:25 24.03.2022)
 
Карты "Мир" пяти банков не добавляются в Apple Pay

Служба поддержки сообщила о невозможности добавить в Apple Pay карты "Мир" пяти банков

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Карты "Мир", выпущенные ВТБ, Совкомбанком, "Почта банком", банком "Открытие" и Промсвязьбанком нельзя добавить в Apple Pay, других данных пока не поступало, сообщил РИА Новости сотрудник клиентской поддержки платежной системы.

"На нашу линию поступала информация о том, что только карты пяти банков, четыре из которых попали под санкции, в приложение они добавить уже не могут. Это банки ВТБ, Совкомбанк, "Почта банк", "Открытие" и Промсвязьбанк. Другой информацией пока мы не владеем", - сказал сотрудник.

На вопрос, можно ли подключить к Apple Pay карту "Мир", например, от Сбербанка, собеседник агентства ответил утвердительно.
"Почта банк не входит в список банков, попавших под санкции иностранных государств. Добавление и использование карт "Мир" в Apple Pay в настоящее время временно приостановлено в связи с ограничениями на стороне Apple. Эта проблема сейчас решается", - сообщили в пресс-службе "Почта банка".
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