https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779892784.html

Карты "Мир" пяти банков не добавляются в Apple Pay

Карты "Мир" пяти банков не добавляются в Apple Pay - РИА Новости, 24.03.2022

Карты "Мир" пяти банков не добавляются в Apple Pay

Карты "Мир", выпущенные ВТБ, Совкомбанком, "Почта банком", банком "Открытие" и Промсвязьбанком нельзя добавить в Apple Pay, других данных пока не поступало,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:47

2022-03-24T16:47

2022-03-24T19:25

технологии

россия

карта "мир"

платежная система "мир"

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Карты "Мир", выпущенные ВТБ, Совкомбанком, "Почта банком", банком "Открытие" и Промсвязьбанком нельзя добавить в Apple Pay, других данных пока не поступало, сообщил РИА Новости сотрудник клиентской поддержки платежной системы.На вопрос, можно ли подключить к Apple Pay карту "Мир", например, от Сбербанка, собеседник агентства ответил утвердительно."Почта банк не входит в список банков, попавших под санкции иностранных государств. Добавление и использование карт "Мир" в Apple Pay в настоящее время временно приостановлено в связи с ограничениями на стороне Apple. Эта проблема сейчас решается", - сообщили в пресс-службе "Почта банка".

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, карта "мир", платежная система "мир", экономика