https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779827774.html

Британия ввела санкции против 59 россиян и компаний

Британия ввела санкции против 59 россиян и компаний - РИА Новости, 24.03.2022

Британия ввела санкции против 59 россиян и компаний

Власти Великобритании ввели санкции против российских банков, компаний и предпринимателей, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:24

2022-03-24T12:24

2022-03-24T13:09

экономика

великобритания

совкомфлот

санкции

россия

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ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости. Власти Великобритании ввели санкции против российских банков, компаний и предпринимателей, следует из опубликованного документа.Всего в черный список включили 59 физических и юридических лиц. Всем им заморозят активы в Великобритании и запретят въезд.В частности, это заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин, первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса той же компании Зелько Рунье, предприниматель Евгений Швидлер, исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко и племянница главы российского МИД Полина Ковалева.Из компаний под ограничения попали РЖД, "Алроса", "Русгидро", "Совкомфлот", Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, ЭКСАР, Уральский банк реконструкции и развития и банк СМП.Как заявили в Лондоне, основанием для таких мер стали усилия по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".По словам главы Форин-офиса Лиз Трасс, сейчас под британскими санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/sanktsii-1779751320.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, совкомфлот, санкции, россия