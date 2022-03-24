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Резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, заявил постпред КНР - РИА Новости, 24.03.2022
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Резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, заявил постпред КНР
Резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, заявил постпред КНР - РИА Новости, 24.03.2022
Резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, заявил постпред КНР
Проект гуманитарной резолюции ЮАР по Украине, представленный в Генассамблее ООН, больше содействует урегулированию, нежели проект, подготовленный группой... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:55
2022-03-24T17:55
в мире
китай
юар
россия
оон
генеральная ассамблея оон
чжан цзюнь
украина
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ООН, 24 мар - РИА Новости. Проект гуманитарной резолюции ЮАР по Украине, представленный в Генассамблее ООН, больше содействует урегулированию, нежели проект, подготовленный группой западных стран, заявил на заседании ГА ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.В четверг в Генассамблее обсуждаются два проекта гуманитарных резолюций – группы западных стран с одной стороны и ЮАР с другой по Украине. Если первый проект, помимо гуманитарных положений, содержит политические оценки, призывает РФ прекратить наступление на Украине и винит российскую сторону в гуманитарном кризисе, то второй проект более нейтрален, сфокусирован на решении чисто гуманитарных проблем и не содержит осуждения действий конкретно России.Чжан Цзюнь отметил, что очевидно, что некоторые положения резолюции западных государств выходят за рамки чисто гуманитарных целей. Некоторые вопросы очень сложные и могут быть решены только в ходе политических переговоров между соответствующими сторонами, добавил он."Проект резолюции ЮАР сфокусирован на гуманитарных вопросах. Мы полагаем, что нынешних непростых условиях проект резолюции ЮАР в большей степени способствует укреплению единства стран-членов ООН и дальнейшему открытию дверей для диалога, переговоров и политического решения. Китай стал соавтором южноафриканского проекта резолюции", - подчеркнул постпред.
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юар
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в мире, китай, юар, россия, оон, генеральная ассамблея оон, чжан цзюнь, украина
17:55 24.03.2022
 
Резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, заявил постпред КНР

Постпред КНР: резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, чем проект Запада

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 24 мар - РИА Новости. Проект гуманитарной резолюции ЮАР по Украине, представленный в Генассамблее ООН, больше содействует урегулированию, нежели проект, подготовленный группой западных стран, заявил на заседании ГА ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.
В четверг в Генассамблее обсуждаются два проекта гуманитарных резолюций – группы западных стран с одной стороны и ЮАР с другой по Украине. Если первый проект, помимо гуманитарных положений, содержит политические оценки, призывает РФ прекратить наступление на Украине и винит российскую сторону в гуманитарном кризисе, то второй проект более нейтрален, сфокусирован на решении чисто гуманитарных проблем и не содержит осуждения действий конкретно России.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 11:50Сказано в эфире
"Это трагедия". Эксперт о голосовании в СБ ООН по гуманитарной резолюции
Чжан Цзюнь отметил, что очевидно, что некоторые положения резолюции западных государств выходят за рамки чисто гуманитарных целей. Некоторые вопросы очень сложные и могут быть решены только в ходе политических переговоров между соответствующими сторонами, добавил он.
"Проект резолюции ЮАР сфокусирован на гуманитарных вопросах. Мы полагаем, что нынешних непростых условиях проект резолюции ЮАР в большей степени способствует укреплению единства стран-членов ООН и дальнейшему открытию дверей для диалога, переговоров и политического решения. Китай стал соавтором южноафриканского проекта резолюции", - подчеркнул постпред.
 
В миреКитайЮАРРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНЧжан ЦзюньУкраина
 
 
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