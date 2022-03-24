https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779911276.html

Резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, заявил постпред КНР

Резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, заявил постпред КНР - РИА Новости, 24.03.2022

Резолюция ЮАР больше поможет урегулированию на Украине, заявил постпред КНР

Проект гуманитарной резолюции ЮАР по Украине, представленный в Генассамблее ООН, больше содействует урегулированию, нежели проект, подготовленный группой... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:55

2022-03-24T17:55

2022-03-24T17:55

в мире

китай

юар

россия

оон

генеральная ассамблея оон

чжан цзюнь

украина

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ООН, 24 мар - РИА Новости. Проект гуманитарной резолюции ЮАР по Украине, представленный в Генассамблее ООН, больше содействует урегулированию, нежели проект, подготовленный группой западных стран, заявил на заседании ГА ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.В четверг в Генассамблее обсуждаются два проекта гуманитарных резолюций – группы западных стран с одной стороны и ЮАР с другой по Украине. Если первый проект, помимо гуманитарных положений, содержит политические оценки, призывает РФ прекратить наступление на Украине и винит российскую сторону в гуманитарном кризисе, то второй проект более нейтрален, сфокусирован на решении чисто гуманитарных проблем и не содержит осуждения действий конкретно России.Чжан Цзюнь отметил, что очевидно, что некоторые положения резолюции западных государств выходят за рамки чисто гуманитарных целей. Некоторые вопросы очень сложные и могут быть решены только в ходе политических переговоров между соответствующими сторонами, добавил он."Проект резолюции ЮАР сфокусирован на гуманитарных вопросах. Мы полагаем, что нынешних непростых условиях проект резолюции ЮАР в большей степени способствует укреплению единства стран-членов ООН и дальнейшему открытию дверей для диалога, переговоров и политического решения. Китай стал соавтором южноафриканского проекта резолюции", - подчеркнул постпред.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/oon-1779817799.html

китай

юар

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, юар, россия, оон, генеральная ассамблея оон, чжан цзюнь, украина