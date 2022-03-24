СМИ: США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг ее посла в Греции
Antinews.gr: США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг ее посла в Греции
АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг 24 марта украинского посла в Греции Сергея Шутенко, пишет сайт antinews.gr.
"Осознает ли украинский посол свою оплошность? Что он представляет свою страну как американскую колонию, а свое правительство — как марионетку США? Это промах американского посольства и украинского посла, или присутствие украинского посольства в Греции является декоративным и теперь оно переехало на площадь Мавили (рядом с которой находится посольство США - ред.)?" - говорится в сообщении. Оно отмечает, что американский посол в Афинах и бывший посол в Киеве Джеффри Пайетт, похоже, взял на себя "подряд" по продвижению в Греции темы Украины.
"В последние дни он "бомбардирует" греческое общественное мнение сообщениями о деятельности вооружённых сил США в нашей стране, со взглядом, обращенным на Украину. Как его пост в Twitter с фотографиями танков, которые недавно разгрузили с большого американского транспортного судна в порту Александруполиса. Своими фотографиями из Суды (военно-морская база США на Крите – ред.), на американском авианосце, а также с общей картинкой с базы, с американскими самолетами-разведчиками, которые выполняют полеты к Черному морю, и другими", - пишет издание.
Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.
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