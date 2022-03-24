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СМИ: США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг ее посла в Греции - РИА Новости, 24.03.2022
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СМИ: США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг ее посла в Греции
СМИ: США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг ее посла в Греции - РИА Новости, 24.03.2022
СМИ: США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг ее посла в Греции
США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг 24 марта украинского посла в Греции Сергея Шутенко, пишет сайт antinews.gr. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:29
2022-03-24T11:29
в мире
виктория нуланд
джеффри пайетт
сша
киев
греция
украина
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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг 24 марта украинского посла в Греции Сергея Шутенко, пишет сайт antinews.gr.Он публикует приглашение, разосланное греческим журналистам на бланке посольства США в Греции."Невероятно и все же правда. Пресс-служба посольства США в Афинах взяла на себя приглашение греческих журналистов на пресс-конференцию, которую проведет посол Украины в Греции. Оплошность американского посольства и украинского посла или унижение целой страны - Украины?" - пишет издание."Осознает ли украинский посол свою оплошность? Что он представляет свою страну как американскую колонию, а свое правительство — как марионетку США? Это промах американского посольства и украинского посла, или присутствие украинского посольства в Греции является декоративным и теперь оно переехало на площадь Мавили (рядом с которой находится посольство США - ред.)?" - говорится в сообщении. Оно отмечает, что американский посол в Афинах и бывший посол в Киеве Джеффри Пайетт, похоже, взял на себя "подряд" по продвижению в Греции темы Украины."В последние дни он "бомбардирует" греческое общественное мнение сообщениями о деятельности вооружённых сил США в нашей стране, со взглядом, обращенным на Украину. Как его пост в Twitter с фотографиями танков, которые недавно разгрузили с большого американского транспортного судна в порту Александруполиса. Своими фотографиями из Суды (военно-морская база США на Крите – ред.), на американском авианосце, а также с общей картинкой с базы, с американскими самолетами-разведчиками, которые выполняют полеты к Черному морю, и другими", - пишет издание.Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html
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в мире, виктория нуланд, джеффри пайетт, сша, киев, греция, украина
11:29 24.03.2022
 
СМИ: США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг ее посла в Греции

Antinews.gr: США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг ее посла в Греции

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сомов
Афины
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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. США унизили Украину, рассылая приглашения на брифинг 24 марта украинского посла в Греции Сергея Шутенко, пишет сайт antinews.gr.
Он публикует приглашение, разосланное греческим журналистам на бланке посольства США в Греции.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 01:50
В Китае раскрыли "мафиозный" подход США к ситуации на Украине
"Невероятно и все же правда. Пресс-служба посольства США в Афинах взяла на себя приглашение греческих журналистов на пресс-конференцию, которую проведет посол Украины в Греции. Оплошность американского посольства и украинского посла или унижение целой страны - Украины?" - пишет издание.
"Осознает ли украинский посол свою оплошность? Что он представляет свою страну как американскую колонию, а свое правительство — как марионетку США? Это промах американского посольства и украинского посла, или присутствие украинского посольства в Греции является декоративным и теперь оно переехало на площадь Мавили (рядом с которой находится посольство США - ред.)?" - говорится в сообщении. Оно отмечает, что американский посол в Афинах и бывший посол в Киеве Джеффри Пайетт, похоже, взял на себя "подряд" по продвижению в Греции темы Украины.
"В последние дни он "бомбардирует" греческое общественное мнение сообщениями о деятельности вооружённых сил США в нашей стране, со взглядом, обращенным на Украину. Как его пост в Twitter с фотографиями танков, которые недавно разгрузили с большого американского транспортного судна в порту Александруполиса. Своими фотографиями из Суды (военно-морская база США на Крите – ред.), на американском авианосце, а также с общей картинкой с базы, с американскими самолетами-разведчиками, которые выполняют полеты к Черному морю, и другими", - пишет издание.
Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 16:24
В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины
 
В миреВиктория НуландДжеффри ПайеттСШАКиевГрецияУкраина
 
 
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