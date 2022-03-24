https://ria.ru/20220324/otravlenie-1779850211.html
В США семеро малолетних детей отравились снотворным
В США семеро малолетних детей отравились снотворным - РИА Новости, 24.03.2022
В США семеро малолетних детей отравились снотворным
Семеро малолетних детей в городе Хоупвелл штата США Вирджиния попали в больницу после отравления снотворным препаратом, сообщает местная телевизионная станция... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:54
2022-03-24T13:54
2022-03-24T13:54
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Семеро малолетних детей в городе Хоупвелл штата США Вирджиния попали в больницу после отравления снотворным препаратом, сообщает местная телевизионная станция WTVR cо ссылкой на полицию.По данным компании, одному из находившихся в доме детей врачи выписали снотворное средство. Когда совершеннолетний опекун отошел в магазин, ребенок дал препарат другим детям. Среди тех, кто выпил таблетки, были дети в возрасте одного, двух, трех и четырех лет. Вернувшись из магазина, присматривающий за детьми взрослый обнаружил четверых младших из них без сознания и еще троих в сильно заторможенном состоянии."Их оставили без присмотра на короткое время, и один из детей, которому был выписан рецептурный (снотворный) препарат, достал его и поделился с остальными", - заявила лейтенант местной полиции Чейни Касаль.Полиция ведет расследование происшествия. В нем также примут участие местные органы опеки.
https://ria.ru/20210407/otravlenie-1727122879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, виргиния
В США семеро малолетних детей отравились снотворным
Семеро малолетних детей в Вирджинии попали в больницу после отравления снотворным
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости.
Семеро малолетних детей в городе Хоупвелл штата США Вирджиния попали в больницу после отравления снотворным препаратом, сообщает местная телевизионная станция WTVR
cо ссылкой на полицию.
По данным компании, одному из находившихся в доме детей врачи выписали снотворное средство. Когда совершеннолетний опекун отошел в магазин, ребенок дал препарат другим детям. Среди тех, кто выпил таблетки, были дети в возрасте одного, двух, трех и четырех лет. Вернувшись из магазина, присматривающий за детьми взрослый обнаружил четверых младших из них без сознания и еще троих в сильно заторможенном состоянии.
"Их оставили без присмотра на короткое время, и один из детей, которому был выписан рецептурный (снотворный) препарат, достал его и поделился с остальными", - заявила лейтенант местной полиции Чейни Касаль.
Полиция ведет расследование происшествия. В нем также примут участие местные органы опеки.