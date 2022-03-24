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В США семеро малолетних детей отравились снотворным - РИА Новости, 24.03.2022
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В США семеро малолетних детей отравились снотворным
В США семеро малолетних детей отравились снотворным - РИА Новости, 24.03.2022
В США семеро малолетних детей отравились снотворным
Семеро малолетних детей в городе Хоупвелл штата США Вирджиния попали в больницу после отравления снотворным препаратом, сообщает местная телевизионная станция... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:54
2022-03-24T13:54
в мире
сша
виргиния
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Семеро малолетних детей в городе Хоупвелл штата США Вирджиния попали в больницу после отравления снотворным препаратом, сообщает местная телевизионная станция WTVR cо ссылкой на полицию.По данным компании, одному из находившихся в доме детей врачи выписали снотворное средство. Когда совершеннолетний опекун отошел в магазин, ребенок дал препарат другим детям. Среди тех, кто выпил таблетки, были дети в возрасте одного, двух, трех и четырех лет. Вернувшись из магазина, присматривающий за детьми взрослый обнаружил четверых младших из них без сознания и еще троих в сильно заторможенном состоянии."Их оставили без присмотра на короткое время, и один из детей, которому был выписан рецептурный (снотворный) препарат, достал его и поделился с остальными", - заявила лейтенант местной полиции Чейни Касаль.Полиция ведет расследование происшествия. В нем также примут участие местные органы опеки.
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в мире, сша, виргиния
13:54 24.03.2022
 
В США семеро малолетних детей отравились снотворным

Семеро малолетних детей в Вирджинии попали в больницу после отравления снотворным

© Fotolia / cat_111Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / cat_111
Таблетки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Семеро малолетних детей в городе Хоупвелл штата США Вирджиния попали в больницу после отравления снотворным препаратом, сообщает местная телевизионная станция WTVR cо ссылкой на полицию.
По данным компании, одному из находившихся в доме детей врачи выписали снотворное средство. Когда совершеннолетний опекун отошел в магазин, ребенок дал препарат другим детям. Среди тех, кто выпил таблетки, были дети в возрасте одного, двух, трех и четырех лет. Вернувшись из магазина, присматривающий за детьми взрослый обнаружил четверых младших из них без сознания и еще троих в сильно заторможенном состоянии.
"Их оставили без присмотра на короткое время, и один из детей, которому был выписан рецептурный (снотворный) препарат, достал его и поделился с остальными", - заявила лейтенант местной полиции Чейни Касаль.
Полиция ведет расследование происшествия. В нем также примут участие местные органы опеки.
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