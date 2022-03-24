https://ria.ru/20220324/obvineniya-1779771943.html

Небензя оценил обвинения в планах применить химоружие на Украине

Небензя оценил обвинения в планах применить химоружие на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Небензя оценил обвинения в планах применить химоружие на Украине

Обвинения в адрес России в якобы планах применения химического и биологического оружия на Украине, звучащие от ряда западных стран в СБ ООН, невообразимы, РФ не РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:53

2022-03-24T01:53

2022-03-24T01:53

в мире

россия

василий небензя

оон

украина

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ООН, 24 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы планах применения химического и биологического оружия на Украине, звучащие от ряда западных стран в СБ ООН, невообразимы, РФ не нуждается в таких методах, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя."По поводу химического и биологического оружия хочу еще раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий, мы не нуждаемся в применении химического и биологического оружия. Обвинять в этом Россию просто недостойно, тем более что мы это оружие давным-давно уничтожили", — добавил он.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, василий небензя, оон, украина