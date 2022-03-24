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Небензя оценил обвинения в планах применить химоружие на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Небензя оценил обвинения в планах применить химоружие на Украине
Небензя оценил обвинения в планах применить химоружие на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Небензя оценил обвинения в планах применить химоружие на Украине
Обвинения в адрес России в якобы планах применения химического и биологического оружия на Украине, звучащие от ряда западных стран в СБ ООН, невообразимы, РФ не РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T01:53
2022-03-24T01:53
в мире
россия
василий небензя
оон
украина
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ООН, 24 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы планах применения химического и биологического оружия на Украине, звучащие от ряда западных стран в СБ ООН, невообразимы, РФ не нуждается в таких методах, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя."По поводу химического и биологического оружия хочу еще раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий, мы не нуждаемся в применении химического и биологического оружия. Обвинять в этом Россию просто недостойно, тем более что мы это оружие давным-давно уничтожили", — добавил он.
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в мире, россия, василий небензя, оон, украина
01:53 24.03.2022
 
Небензя оценил обвинения в планах применить химоружие на Украине

Небензя: обвинения в адрес России в планах применить химоружие на Украине невообразимы

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы планах применения химического и биологического оружия на Украине, звучащие от ряда западных стран в СБ ООН, невообразимы, РФ не нуждается в таких методах, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы снова услышали из уст некоторых делегаций обвинения России в подготовке применения химического и биологического оружия на Украине", — сказал Небензя.
"По поводу химического и биологического оружия хочу еще раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий, мы не нуждаемся в применении химического и биологического оружия. Обвинять в этом Россию просто недостойно, тем более что мы это оружие давным-давно уничтожили", — добавил он.
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