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Украинские военные обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские военные обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские военные обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:53

2022-03-24T20:53

2022-03-24T20:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.09 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В четверг ранее уже сообщалось о нескольких обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/polsha-1779933681.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина