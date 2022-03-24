https://ria.ru/20220324/oborona-1779817446.html
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса управляемым снарядом "Краснополь". РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:48
2022-03-24T11:48
2022-03-24T15:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса управляемым снарядом "Краснополь".Съемка ведется с беспилотника, выполняющего полет над полями. В центре виден участок, засаженный деревьями, — именно там находится позиция украинского ЗРК. Затем в кадр влетает снаряд и поражает объект, следует взрыв.На видео с обычной скоростью снаряд бы только промелькнул, но в режиме замедленной съемки его полет можно наблюдать почти две секунды."С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Точное попадание и уничтожение мобильного зенитно-ракетного комплекса ВСУ обеспечил БПЛА, осуществлявший лазерное наведение боеприпаса", — пояснили в Минобороны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220324/izyum-1779796491.html
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779800907.html
донецкая народная республика
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Кадры уничтожения украинского ЗРК с помощью снаряда "Краснополь"
Минобороны России публикует кадры уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса с помощью управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь".
2022-03-24T11:48
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
11:48 24.03.2022 (обновлено: 15:18 24.03.2022)
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО снарядом "Краснополь"