https://ria.ru/20220324/oborona-1779817446.html

Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО

Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО - РИА Новости, 24.03.2022

Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО

Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса управляемым снарядом "Краснополь". РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:48

2022-03-24T11:48

2022-03-24T15:18

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса управляемым снарядом "Краснополь".Съемка ведется с беспилотника, выполняющего полет над полями. В центре виден участок, засаженный деревьями, — именно там находится позиция украинского ЗРК. Затем в кадр влетает снаряд и поражает объект, следует взрыв.На видео с обычной скоростью снаряд бы только промелькнул, но в режиме замедленной съемки его полет можно наблюдать почти две секунды."С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Точное попадание и уничтожение мобильного зенитно-ракетного комплекса ВСУ обеспечил БПЛА, осуществлявший лазерное наведение боеприпаса", — пояснили в Минобороны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220324/izyum-1779796491.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779800907.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинского ЗРК с помощью снаряда "Краснополь" Минобороны России публикует кадры уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса с помощью управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь". 2022-03-24T11:48 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия