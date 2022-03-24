Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/oborona-1779817446.html
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса управляемым снарядом "Краснополь". РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:48
2022-03-24T15:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779836204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f884f112315691114061325a624eb6d6.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса управляемым снарядом "Краснополь".Съемка ведется с беспилотника, выполняющего полет над полями. В центре виден участок, засаженный деревьями, — именно там находится позиция украинского ЗРК. Затем в кадр влетает снаряд и поражает объект, следует взрыв.На видео с обычной скоростью снаряд бы только промелькнул, но в режиме замедленной съемки его полет можно наблюдать почти две секунды."С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Точное попадание и уничтожение мобильного зенитно-ракетного комплекса ВСУ обеспечил БПЛА, осуществлявший лазерное наведение боеприпаса", — пояснили в Минобороны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220324/izyum-1779796491.html
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779800907.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения украинского ЗРК с помощью снаряда "Краснополь"
Минобороны России публикует кадры уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса с помощью управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь".
2022-03-24T11:48
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779836204_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf524d301855ffc5a9130b3180558777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
11:48 24.03.2022 (обновлено: 15:18 24.03.2022)
 
Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО

Минобороны показало уничтожение украинского комплекса ПВО снарядом "Краснополь"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса управляемым снарядом "Краснополь".
Съемка ведется с беспилотника, выполняющего полет над полями. В центре виден участок, засаженный деревьями, — именно там находится позиция украинского ЗРК. Затем в кадр влетает снаряд и поражает объект, следует взрыв.
На видео с обычной скоростью снаряд бы только промелькнул, но в режиме замедленной съемки его полет можно наблюдать почти две секунды.
"С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Точное попадание и уничтожение мобильного зенитно-ракетного комплекса ВСУ обеспечил БПЛА, осуществлявший лазерное наведение боеприпаса", — пояснили в Минобороны.
Брошенная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 10:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 10:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала