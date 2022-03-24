Рейтинг@Mail.ru
У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/nevzorov-1779789816.html
У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии
У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии - РИА Новости, 24.03.2022
У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии
Журналист Александр Невзоров, на которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, владеет недвижимостью в итальянском... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:30
2022-03-24T09:30
в мире
александр невзоров
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745432932_66:59:745:441_1920x0_80_0_0_d335345a554ffd010b3a6c4c9d1a3a82.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Журналист Александр Невзоров, на которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, владеет недвижимостью в итальянском Комо, следует из кадастровых документов, полученных РИА Новости.Судя по выписке, Невзорову и ее супруге Лидии в равных долях принадлежит квартира площадью 148 квадратные метров. Итальянские кадастровые органы указали, что в квартире при округленном подсчете имеется 6,5 помещений – сюда, в частности, могут входить санузлы, которые занимают 1/3 единицы, или кладовки "ценностью" 1/4 от одного полноценного пространства.Также Невзоровым принадлежит нежилая недвижимость в этом же здании, предположительно, гараж или машиноместо.Дом, в котором расположена квартира, является трехэтажным зданием в историческом центре северного итальянского города. Имущество российского журналиста находится почти в километре от берега одноименного озера. Последняя реконструкция комплекса 18 века датирована 2008-2010 годами. Во внутреннем дворе дома расположен живописный фонтан.Согласно местным сайтам по продаже недвижимости, квартира в этом же доме площадью 200 "квадратов" продается за 950 тысяч евро. Квартиры, аналогичные по площади жилью Невзорова, находятся на соседних улицах и продаются в среднем за 700 тысяч евро.
https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779620003.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745432932_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_e46a9299bc09310395ec9c80764575ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр невзоров, италия
09:30 24.03.2022
 
У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии

В собственности журналиста Невзорова и его жены находится квартира в итальянском Комо

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров
Журналист Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Журналист Александр Невзоров, на которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, владеет недвижимостью в итальянском Комо, следует из кадастровых документов, полученных РИА Новости.
Судя по выписке, Невзорову и ее супруге Лидии в равных долях принадлежит квартира площадью 148 квадратные метров. Итальянские кадастровые органы указали, что в квартире при округленном подсчете имеется 6,5 помещений – сюда, в частности, могут входить санузлы, которые занимают 1/3 единицы, или кладовки "ценностью" 1/4 от одного полноценного пространства.
Также Невзоровым принадлежит нежилая недвижимость в этом же здании, предположительно, гараж или машиноместо.
Дом, в котором расположена квартира, является трехэтажным зданием в историческом центре северного итальянского города. Имущество российского журналиста находится почти в километре от берега одноименного озера. Последняя реконструкция комплекса 18 века датирована 2008-2010 годами. Во внутреннем дворе дома расположен живописный фонтан.
Согласно местным сайтам по продаже недвижимости, квартира в этом же доме площадью 200 "квадратов" продается за 950 тысяч евро. Квартиры, аналогичные по площади жилью Невзорова, находятся на соседних улицах и продаются в среднем за 700 тысяч евро.
Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 13:19
В Кремле не стали комментировать возбуждение дела против Невзорова
 
В миреАлександр НевзоровИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала