https://ria.ru/20220324/nevzorov-1779789816.html

У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии

У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии - РИА Новости, 24.03.2022

У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии

Журналист Александр Невзоров, на которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, владеет недвижимостью в итальянском... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:30

2022-03-24T09:30

2022-03-24T09:30

в мире

александр невзоров

италия

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Журналист Александр Невзоров, на которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, владеет недвижимостью в итальянском Комо, следует из кадастровых документов, полученных РИА Новости.Судя по выписке, Невзорову и ее супруге Лидии в равных долях принадлежит квартира площадью 148 квадратные метров. Итальянские кадастровые органы указали, что в квартире при округленном подсчете имеется 6,5 помещений – сюда, в частности, могут входить санузлы, которые занимают 1/3 единицы, или кладовки "ценностью" 1/4 от одного полноценного пространства.Также Невзоровым принадлежит нежилая недвижимость в этом же здании, предположительно, гараж или машиноместо.Дом, в котором расположена квартира, является трехэтажным зданием в историческом центре северного итальянского города. Имущество российского журналиста находится почти в километре от берега одноименного озера. Последняя реконструкция комплекса 18 века датирована 2008-2010 годами. Во внутреннем дворе дома расположен живописный фонтан.Согласно местным сайтам по продаже недвижимости, квартира в этом же доме площадью 200 "квадратов" продается за 950 тысяч евро. Квартиры, аналогичные по площади жилью Невзорова, находятся на соседних улицах и продаются в среднем за 700 тысяч евро.

https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779620003.html

италия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр невзоров, италия