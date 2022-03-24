https://ria.ru/20220324/nato-1779900712.html

Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России

Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России - РИА Новости, 24.03.2022

Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России

Лидеры стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили повышение энергетической безопасности, а также пути снижения зависимости от нефти и газа из России, сообщил на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:22

2022-03-24T17:22

2022-03-24T17:22

брюссель

нато

в мире

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили повышение энергетической безопасности, а также пути снижения зависимости от нефти и газа из России, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита генсек организации Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО координируют усилия, в том числе, когда речь идет об энергетической безопасности. Это также обсуждалось на встрече сегодня: увеличить поставки, диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от поставок из России", - сообщил он.По словам Столтенберга, энергетическая безопасность станет одной из тем и на заседании "Большой семерки", которое также проходит в четверг в Брюсселе. "Позднее я приму участие в заседании стран "Большой семерки". То есть, НАТО и ЕС на разных уровнях обсуждает вопросы энергетической безопасности и снижения зависимости от российских нефти и газа", - пояснил он.

https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

брюссель, нато, в мире, йенс столтенберг