https://ria.ru/20220324/nato-1779900712.html
Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России
Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России
Лидеры стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили повышение энергетической безопасности, а также пути снижения зависимости от нефти и газа из России, сообщил на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:22
2022-03-24T17:22
2022-03-24T17:22
брюссель
нато
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили повышение энергетической безопасности, а также пути снижения зависимости от нефти и газа из России, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита генсек организации Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО координируют усилия, в том числе, когда речь идет об энергетической безопасности. Это также обсуждалось на встрече сегодня: увеличить поставки, диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от поставок из России", - сообщил он.По словам Столтенберга, энергетическая безопасность станет одной из тем и на заседании "Большой семерки", которое также проходит в четверг в Брюсселе. "Позднее я приму участие в заседании стран "Большой семерки". То есть, НАТО и ЕС на разных уровнях обсуждает вопросы энергетической безопасности и снижения зависимости от российских нефти и газа", - пояснил он.
https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html
брюссель
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, нато, в мире, йенс столтенберг
Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России
Лидеры НАТО на встрече в Брюсселе обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России