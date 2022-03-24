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Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России - РИА Новости, 24.03.2022
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Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России
Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России
Лидеры стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили повышение энергетической безопасности, а также пути снижения зависимости от нефти и газа из России, сообщил на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:22
2022-03-24T17:22
брюссель
нато
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили повышение энергетической безопасности, а также пути снижения зависимости от нефти и газа из России, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита генсек организации Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО координируют усилия, в том числе, когда речь идет об энергетической безопасности. Это также обсуждалось на встрече сегодня: увеличить поставки, диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от поставок из России", - сообщил он.По словам Столтенберга, энергетическая безопасность станет одной из тем и на заседании "Большой семерки", которое также проходит в четверг в Брюсселе. "Позднее я приму участие в заседании стран "Большой семерки". То есть, НАТО и ЕС на разных уровнях обсуждает вопросы энергетической безопасности и снижения зависимости от российских нефти и газа", - пояснил он.
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брюссель, нато, в мире, йенс столтенберг
17:22 24.03.2022
 
Лидеры НАТО обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России

Лидеры НАТО на встрече в Брюсселе обсудили снижение зависимости от нефти и газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили повышение энергетической безопасности, а также пути снижения зависимости от нефти и газа из России, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита генсек организации Йенс Столтенберг.
"Союзники по НАТО координируют усилия, в том числе, когда речь идет об энергетической безопасности. Это также обсуждалось на встрече сегодня: увеличить поставки, диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от поставок из России", - сообщил он.
По словам Столтенберга, энергетическая безопасность станет одной из тем и на заседании "Большой семерки", которое также проходит в четверг в Брюсселе. "Позднее я приму участие в заседании стран "Большой семерки". То есть, НАТО и ЕС на разных уровнях обсуждает вопросы энергетической безопасности и снижения зависимости от российских нефти и газа", - пояснил он.
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БрюссельНАТОВ миреЙенс Столтенберг
 
 
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