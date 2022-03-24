https://ria.ru/20220324/nato-1779823418.html

Аксенов высказался о саммите НАТО в годовщину агрессии против Югославии

Аксенов высказался о саммите НАТО в годовщину агрессии против Югославии - РИА Новости, 24.03.2022

Аксенов высказался о саммите НАТО в годовщину агрессии против Югославии

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал циничным проведение саммита НАТО в день годовщины начала натовских бомбардировок Югославии. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:09

2022-03-24T12:09

2022-03-24T12:44

в мире

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал циничным проведение саммита НАТО в день годовщины начала натовских бомбардировок Югославии.Лидеры стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден, соберутся в четверг на внеочередной саммит в штаб-квартире альянса в Брюсселе, чтобы обсудить наращивание помощи Украине и усиление присутствия альянса на восточном направлении. Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года."Абсолютно не удивляет циничное решение провести внеочередной саммит стран альянса в Брюсселе именно 24 марта. Более того, вполне возможно, что это сделано намеренно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, для участия в саммите в Европу накануне прибыл президент США Джо Байден, который в 1999 году, будучи еще сенатором, был в числе самых активных сторонников бомбардировок Югославии."Что тоже очень символично. Преступника тянет на место преступления", - подчеркнул Аксенов.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. -0-

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

республика крым

косово

сша

европа

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Екатерина Зайцева

в мире, республика крым, сергей аксенов (политик), оон, нато, косово, сша, европа, джо байден