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Аксенов высказался о саммите НАТО в годовщину агрессии против Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
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Аксенов высказался о саммите НАТО в годовщину агрессии против Югославии
Аксенов высказался о саммите НАТО в годовщину агрессии против Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
Аксенов высказался о саммите НАТО в годовщину агрессии против Югославии
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал циничным проведение саммита НАТО в день годовщины начала натовских бомбардировок Югославии. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:09
2022-03-24T12:44
в мире
республика крым
сергей аксенов (политик)
оон
нато
косово
сша
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал циничным проведение саммита НАТО в день годовщины начала натовских бомбардировок Югославии.Лидеры стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден, соберутся в четверг на внеочередной саммит в штаб-квартире альянса в Брюсселе, чтобы обсудить наращивание помощи Украине и усиление присутствия альянса на восточном направлении. Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года."Абсолютно не удивляет циничное решение провести внеочередной саммит стран альянса в Брюсселе именно 24 марта. Более того, вполне возможно, что это сделано намеренно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, для участия в саммите в Европу накануне прибыл президент США Джо Байден, который в 1999 году, будучи еще сенатором, был в числе самых активных сторонников бомбардировок Югославии."Что тоже очень символично. Преступника тянет на место преступления", - подчеркнул Аксенов.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. -0-
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в мире, республика крым, сергей аксенов (политик), оон, нато, косово, сша, европа, джо байден
12:09 24.03.2022 (обновлено: 12:44 24.03.2022)
 
Аксенов высказался о саммите НАТО в годовщину агрессии против Югославии

Аксенов назвал проведение саммита НАТО в годовщину начала бомбардировок Югославии циничным

© REUTERS / Wolfgang RattayЛидеры стран-членов НАТО во время саммита в Брюсселе. 24 марта 2022
Лидеры стран-членов НАТО во время саммита в Брюсселе. 24 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Лидеры стран-членов НАТО во время саммита в Брюсселе. 24 марта 2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал циничным проведение саммита НАТО в день годовщины начала натовских бомбардировок Югославии.
Лидеры стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден, соберутся в четверг на внеочередной саммит в штаб-квартире альянса в Брюсселе, чтобы обсудить наращивание помощи Украине и усиление присутствия альянса на восточном направлении. Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года.
"Абсолютно не удивляет циничное решение провести внеочередной саммит стран альянса в Брюсселе именно 24 марта. Более того, вполне возможно, что это сделано намеренно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, для участия в саммите в Европу накануне прибыл президент США Джо Байден, который в 1999 году, будучи еще сенатором, был в числе самых активных сторонников бомбардировок Югославии.
"Что тоже очень символично. Преступника тянет на место преступления", - подчеркнул Аксенов.
Последствия бомбардировки Приштины авиацией НАТО. Июнь 1999 года - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. -0-
 
В миреРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)ООННАТОКосовоСШАЕвропаДжо Байден
 
 
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