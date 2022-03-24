Мужчина ранил ножом полицейского в Новосибирске
Житель Новосибирска напал на двоих полицейских с ножом и ранил одного из них
НОВОСИБИРСК, 24 мар – РИА Новости. Мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, напал в подъезде с ножом на полицейских, ранив одного из них, возбуждено уголовное дело, сообщает сайт МВД Медиа.
По данным МВД, днем в среду 23 марта в Советском районе Новосибирска сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли к месту жительства 30-летнего ранее судимого за разбой, грабеж и кражу мужчину, который не выполнял возложенные на него судом обязанности при административном надзоре. Они хотели доставить нарушителя в отдел полиции.
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"Правонарушитель, у которого имелись внешние признаки наркотического опьянения, неожиданно достал нож и напал на одного из сотрудников, нанеся полицейскому ножевое ранение в область руки", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, нападение на полицейских произошло на лестничной площадке дома по улице Полевая. Мужчина неожиданно достал имеющийся при себе нож и стал размахивать им. Полицейские попытались обезоружить нарушителя, однако фигурант нанес одному из них удар ножом в область предплечья руки, а также ранил себя, после чего попытался сбежать через балкон. В итоге полицейские при силовой поддержке Росгвардии обезоружили и задержали нападавшего. Сейчас он находится в больнице. Жизни и здоровью потерпевшего сотрудника полиции ничего не угрожает, он проходит лечение.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)", - сообщили в следственном управлении.
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