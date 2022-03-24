https://ria.ru/20220324/napadenie-1779846132.html

Мужчина ранил ножом полицейского в Новосибирске

Мужчина ранил ножом полицейского в Новосибирске - РИА Новости, 24.03.2022

Мужчина ранил ножом полицейского в Новосибирске

Мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, напал в подъезде с ножом на полицейских, ранив одного из них, возбуждено уголовное дело, сообщает сайт МВД... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:34

2022-03-24T13:34

2022-03-24T13:34

происшествия

россия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 24 мар – РИА Новости. Мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, напал в подъезде с ножом на полицейских, ранив одного из них, возбуждено уголовное дело, сообщает сайт МВД Медиа.По данным МВД, днем в среду 23 марта в Советском районе Новосибирска сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли к месту жительства 30-летнего ранее судимого за разбой, грабеж и кражу мужчину, который не выполнял возложенные на него судом обязанности при административном надзоре. Они хотели доставить нарушителя в отдел полиции."Правонарушитель, у которого имелись внешние признаки наркотического опьянения, неожиданно достал нож и напал на одного из сотрудников, нанеся полицейскому ножевое ранение в область руки", - говорится в сообщении.По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, нападение на полицейских произошло на лестничной площадке дома по улице Полевая. Мужчина неожиданно достал имеющийся при себе нож и стал размахивать им. Полицейские попытались обезоружить нарушителя, однако фигурант нанес одному из них удар ножом в область предплечья руки, а также ранил себя, после чего попытался сбежать через балкон. В итоге полицейские при силовой поддержке Росгвардии обезоружили и задержали нападавшего. Сейчас он находится в больнице. Жизни и здоровью потерпевшего сотрудника полиции ничего не угрожает, он проходит лечение."Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)", - сообщили в следственном управлении.

https://ria.ru/20220314/ranenie-1778105955.html

https://ria.ru/20220215/orenburg-1772835942.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)