https://ria.ru/20220324/naberezhnye-1779781028.html

Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Московские набережные начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 24.03.2022

Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T07:58

2022-03-24T07:58

2022-03-24T07:58

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что запланированы мероприятия по очистке и ремонту набережных."В рамках подготовки сооружений к новому сезону специалисты проведут работы по пескоструйной очистке и промывке гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений, все работы завершим до конца апреля", — сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что летом на столичных набережных пройдет плановый ремонт, в том числе расшивка швов. Это необходимо для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается и может произойти смещение или даже выпадение гранитных плит.

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Никита Стома

общество, москва, россия, набережные