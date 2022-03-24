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Московские набережные начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 24.03.2022
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Московские набережные начали готовить к открытию навигации
Московские набережные начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 24.03.2022
Московские набережные начали готовить к открытию навигации
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:58
2022-03-24T07:58
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общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что запланированы мероприятия по очистке и ремонту набережных."В рамках подготовки сооружений к новому сезону специалисты проведут работы по пескоструйной очистке и промывке гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений, все работы завершим до конца апреля", — сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что летом на столичных набережных пройдет плановый ремонт, в том числе расшивка швов. Это необходимо для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается и может произойти смещение или даже выпадение гранитных плит.
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общество, москва, россия, набережные
07:58 24.03.2022
 
Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Заммэра Москвы Бирюков: столичные набережные начали готовить к открытию навигации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. В общей сложности приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала", — отметил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что запланированы мероприятия по очистке и ремонту набережных.
"В рамках подготовки сооружений к новому сезону специалисты проведут работы по пескоструйной очистке и промывке гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений, все работы завершим до конца апреля", — сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что летом на столичных набережных пройдет плановый ремонт, в том числе расшивка швов. Это необходимо для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается и может произойти смещение или даже выпадение гранитных плит.
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