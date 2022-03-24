https://ria.ru/20220324/makeevka-1779826769.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска в 11.40 обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:20

2022-03-24T12:20

2022-03-24T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

макеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779762602.html

донецкая народная республика

россия

украина

макеевка

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, макеевка, ситуация в днр и лнр