https://ria.ru/20220324/lider-1779863407.html
Рэнкинг: ВТБ Лизинг — лидер рынка по объему новых сделок в сегменте ж/д
Рэнкинг: ВТБ Лизинг — лидер рынка по объему новых сделок в сегменте ж/д - РИА Новости, 24.03.2022
Рэнкинг: ВТБ Лизинг — лидер рынка по объему новых сделок в сегменте ж/д
ВТБ Лизинг занял верхнюю строчку в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте железнодорожной техники, выпущенном рейтинговым агентством... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:54
2022-03-24T14:54
2022-03-24T14:54
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ВТБ Лизинг занял верхнюю строчку в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте железнодорожной техники, выпущенном рейтинговым агентством "Эксперт РА" по итогам 2021 года.Кроме того, как отмечает пресс-служба банка, у компании самый большой на рынке портфель оборудования для нефте- и газодобычи и переработки и лидирующая позиция на рынке Центрального федерального округа (ЦФО) за исключением Москвы.ВТБ Лизинг – крупнейшая лизинговая компания в России по парку ж/д вагонов: около 128 тысяч единиц по состоянию на 31 декабря 2021 года. Это свыше 10% общего ж/д парка в России. В прошлом году в ж/д сегменте компания поставила клиентам технику общей стоимостью 69 миллиардов рублей, что на 33% больше, чем в 2020 году. Компания не только наращивала объемы поставок техники клиентам, но и активно развивала направление операционного ж/д лизинга (в 2021 году этот парк был увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов).В сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и переработки компания передала клиентам имущество на 5,2 миллиарда рублей, что в 3,7 раза превышает показатель 2020 года.По данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды в этом направлении составил 12,5 миллиарда рублей.В 2021 году ВТБ Лизинг активно развивал бизнес в регионах, компания стала лидером рынка в ЦФО за исключением Москвы. Объем нового бизнеса здесь составил 40,9 миллиарда рублей, прирост составил 141% год к году.За 2021 год ВТБ Лизинг заключил 37 тысяч новых договоров, количество клиентов компании превысило 28 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Объем нового бизнеса достиг почти 234 миллиардов рублей, что на 63% больше, чем в 2020 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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втб, втб лизинг, россия, новости компаний - экономика, москва
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ВТБ Лизинг занял верхнюю строчку в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте железнодорожной техники, выпущенном рейтинговым агентством "Эксперт РА" по итогам 2021 года.
Кроме того, как отмечает пресс-служба банка, у компании самый большой на рынке портфель оборудования для нефте- и газодобычи и переработки и лидирующая позиция на рынке Центрального федерального округа (ЦФО) за исключением Москвы
.
"Компетенции ВТБ Лизинг
в сегменте железнодорожной техники и оборудования для нефтегазового сектора традиционно сильны. Мы предлагаем максимально выгодные и удобные условия сделок, занимаем максимально гибкую позицию, ориентируясь на потребности бизнеса. Сейчас сложно давать прогнозы по объемам нового бизнеса в 2022 году, но совершенно точно, мы будем фокусироваться на развитии лизинга в России
, адаптируя его к новым условиям, поддерживать наших клиентов, искать новые решения для удовлетворения их потребностей и участвовать в инвестиционных программах предприятий как в Москве, так и во всех регионах, где представлена наша компания", - отметила управляющий директор по лизингу подвижного состава ГК ВТБ
Лизинг Оксана Ивановская.
ВТБ Лизинг – крупнейшая лизинговая компания в России по парку ж/д вагонов: около 128 тысяч единиц по состоянию на 31 декабря 2021 года. Это свыше 10% общего ж/д парка в России. В прошлом году в ж/д сегменте компания поставила клиентам технику общей стоимостью 69 миллиардов рублей, что на 33% больше, чем в 2020 году. Компания не только наращивала объемы поставок техники клиентам, но и активно развивала направление операционного ж/д лизинга (в 2021 году этот парк был увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов).
В сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и переработки компания передала клиентам имущество на 5,2 миллиарда рублей, что в 3,7 раза превышает показатель 2020 года.
По данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды в этом направлении составил 12,5 миллиарда рублей.
В 2021 году ВТБ Лизинг активно развивал бизнес в регионах, компания стала лидером рынка в ЦФО за исключением Москвы. Объем нового бизнеса здесь составил 40,9 миллиарда рублей, прирост составил 141% год к году.
За 2021 год ВТБ Лизинг заключил 37 тысяч новых договоров, количество клиентов компании превысило 28 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Объем нового бизнеса достиг почти 234 миллиардов рублей, что на 63% больше, чем в 2020 году.