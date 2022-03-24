https://ria.ru/20220324/lider-1779863407.html

Рэнкинг: ВТБ Лизинг — лидер рынка по объему новых сделок в сегменте ж/д

Рэнкинг: ВТБ Лизинг — лидер рынка по объему новых сделок в сегменте ж/д - РИА Новости, 24.03.2022

Рэнкинг: ВТБ Лизинг — лидер рынка по объему новых сделок в сегменте ж/д

ВТБ Лизинг занял верхнюю строчку в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте железнодорожной техники, выпущенном рейтинговым агентством... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:54

2022-03-24T14:54

2022-03-24T14:54

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ВТБ Лизинг занял верхнюю строчку в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте железнодорожной техники, выпущенном рейтинговым агентством "Эксперт РА" по итогам 2021 года.Кроме того, как отмечает пресс-служба банка, у компании самый большой на рынке портфель оборудования для нефте- и газодобычи и переработки и лидирующая позиция на рынке Центрального федерального округа (ЦФО) за исключением Москвы.ВТБ Лизинг – крупнейшая лизинговая компания в России по парку ж/д вагонов: около 128 тысяч единиц по состоянию на 31 декабря 2021 года. Это свыше 10% общего ж/д парка в России. В прошлом году в ж/д сегменте компания поставила клиентам технику общей стоимостью 69 миллиардов рублей, что на 33% больше, чем в 2020 году. Компания не только наращивала объемы поставок техники клиентам, но и активно развивала направление операционного ж/д лизинга (в 2021 году этот парк был увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов).В сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и переработки компания передала клиентам имущество на 5,2 миллиарда рублей, что в 3,7 раза превышает показатель 2020 года.По данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды в этом направлении составил 12,5 миллиарда рублей.В 2021 году ВТБ Лизинг активно развивал бизнес в регионах, компания стала лидером рынка в ЦФО за исключением Москвы. Объем нового бизнеса здесь составил 40,9 миллиарда рублей, прирост составил 141% год к году.За 2021 год ВТБ Лизинг заключил 37 тысяч новых договоров, количество клиентов компании превысило 28 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Объем нового бизнеса достиг почти 234 миллиардов рублей, что на 63% больше, чем в 2020 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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