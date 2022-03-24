https://ria.ru/20220324/kurily-1779867738.html
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах - РИА Новости, 24.03.2022
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах
Иностранные инвесторы проявляют интерес к реализации проектов на Курильских островах, есть заявки из Китая и Индии, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:17
2022-03-24T15:17
2022-03-24T15:17
экономика
россия
юрий трутнев
китай
индия
курильские острова
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Иностранные инвесторы проявляют интерес к реализации проектов на Курильских островах, есть заявки из Китая и Индии, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что преференциальный режим на Курилах состоится, приглашаются все инвесторы, в том числе из Японии."На сегодня мы рассматриваем уже 140 перспективных проектов в отраслях туризма, возобновляемой энергетики, рыбопереработки и строительства новых объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. В том числе интерес проявляют и иностранные инвесторы, в частности, поступали заявки от инвесторов из Китайской народной республики и из Республики Индия. Поэтому мы ожидаем, что данный преференциальный режим будет востребован", - сказал Чекунков на заседании комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, юрий трутнев, китай, индия, курильские острова, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах
Глава Минвостока Чекунков рассказал об интересе Китая и Индии к проектам на Курилах