https://ria.ru/20220324/kurily-1779867738.html

Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах

Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах - РИА Новости, 24.03.2022

Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах

Иностранные инвесторы проявляют интерес к реализации проектов на Курильских островах, есть заявки из Китая и Индии, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:17

2022-03-24T15:17

2022-03-24T15:17

экономика

россия

юрий трутнев

китай

индия

курильские острова

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Иностранные инвесторы проявляют интерес к реализации проектов на Курильских островах, есть заявки из Китая и Индии, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что преференциальный режим на Курилах состоится, приглашаются все инвесторы, в том числе из Японии."На сегодня мы рассматриваем уже 140 перспективных проектов в отраслях туризма, возобновляемой энергетики, рыбопереработки и строительства новых объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. В том числе интерес проявляют и иностранные инвесторы, в частности, поступали заявки от инвесторов из Китайской народной республики и из Республики Индия. Поэтому мы ожидаем, что данный преференциальный режим будет востребован", - сказал Чекунков на заседании комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

россия

китай

индия

курильские острова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, юрий трутнев, китай, индия, курильские острова, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)