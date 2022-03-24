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МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам - РИА Новости, 24.03.2022
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МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам
МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам - РИА Новости, 24.03.2022
МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начал принимать заявки на инвестиционные и оборотные кредиты для малых и средних предприятий в рамках новых... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:36
2022-03-24T12:36
корпорация мсп
мсп банк
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начал принимать заявки на инвестиционные и оборотные кредиты для малых и средних предприятий в рамках новых программ стимулирования кредитования КМСП и Банка России, сообщает пресс-служба банка."В рамках программ средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13,5%, малый и микробизнес - по ставке 15%. При этом кредиты на оборотные цели выдаются в объеме до 300 миллионов рублей для малых предприятий и до 1 миллиарда рублей - для средних. На инвестиционные цели сумма кредитных линий для компаний может составлять от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. При этом банк, как участник "зонтичного" механизма, может выдавать кредиты под 50-процентное поручительство Корпорации МСП. Все это происходит автоматически при обращении в банк", - рассказал председатель правления банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Программа стимулирования кредитования будет действовать до конца 2022 года. Полученные средства клиент сможет направить на приобретение оборудования, недвижимости, транспорта. Оформить заявку можно дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи.Программа стимулирования кредитования на инвестиционные цели реализуется совместно Банком России и Корпорацией МСП, поручительство которой позволяет ЦБ РФ предоставлять банку-кредитору целевые средства по сниженной ставке для финансирования бизнеса.
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корпорация мсп, мсп банк, россия
12:36 24.03.2022
 

МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начал принимать заявки на инвестиционные и оборотные кредиты для малых и средних предприятий в рамках новых программ стимулирования кредитования КМСП и Банка России, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках программ средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13,5%, малый и микробизнес - по ставке 15%. При этом кредиты на оборотные цели выдаются в объеме до 300 миллионов рублей для малых предприятий и до 1 миллиарда рублей - для средних. На инвестиционные цели сумма кредитных линий для компаний может составлять от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. При этом банк, как участник "зонтичного" механизма, может выдавать кредиты под 50-процентное поручительство Корпорации МСП. Все это происходит автоматически при обращении в банк", - рассказал председатель правления банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип корпорации МСП
16 марта, 12:48
МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы
Программа стимулирования кредитования будет действовать до конца 2022 года. Полученные средства клиент сможет направить на приобретение оборудования, недвижимости, транспорта. Оформить заявку можно дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи.
Программа стимулирования кредитования на инвестиционные цели реализуется совместно Банком России и Корпорацией МСП, поручительство которой позволяет ЦБ РФ предоставлять банку-кредитору целевые средства по сниженной ставке для финансирования бизнеса.
 
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