https://ria.ru/20220324/kreditovanie-1779831076.html

МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам

МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам - РИА Новости, 24.03.2022

МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начал принимать заявки на инвестиционные и оборотные кредиты для малых и средних предприятий в рамках новых... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:36

2022-03-24T12:36

2022-03-24T12:36

корпорация мсп

мсп банк

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начал принимать заявки на инвестиционные и оборотные кредиты для малых и средних предприятий в рамках новых программ стимулирования кредитования КМСП и Банка России, сообщает пресс-служба банка."В рамках программ средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13,5%, малый и микробизнес - по ставке 15%. При этом кредиты на оборотные цели выдаются в объеме до 300 миллионов рублей для малых предприятий и до 1 миллиарда рублей - для средних. На инвестиционные цели сумма кредитных линий для компаний может составлять от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. При этом банк, как участник "зонтичного" механизма, может выдавать кредиты под 50-процентное поручительство Корпорации МСП. Все это происходит автоматически при обращении в банк", - рассказал председатель правления банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Программа стимулирования кредитования будет действовать до конца 2022 года. Полученные средства клиент сможет направить на приобретение оборудования, недвижимости, транспорта. Оформить заявку можно дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи.Программа стимулирования кредитования на инвестиционные цели реализуется совместно Банком России и Корпорацией МСП, поручительство которой позволяет ЦБ РФ предоставлять банку-кредитору целевые средства по сниженной ставке для финансирования бизнеса.

https://ria.ru/20220316/bank-1778424895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, мсп банк, россия