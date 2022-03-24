МСП Банк запустил кредитование МСБ по новым программам
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начал принимать заявки на инвестиционные и оборотные кредиты для малых и средних предприятий в рамках новых программ стимулирования кредитования КМСП и Банка России, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках программ средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13,5%, малый и микробизнес - по ставке 15%. При этом кредиты на оборотные цели выдаются в объеме до 300 миллионов рублей для малых предприятий и до 1 миллиарда рублей - для средних. На инвестиционные цели сумма кредитных линий для компаний может составлять от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. При этом банк, как участник "зонтичного" механизма, может выдавать кредиты под 50-процентное поручительство Корпорации МСП. Все это происходит автоматически при обращении в банк", - рассказал председатель правления банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Программа стимулирования кредитования будет действовать до конца 2022 года. Полученные средства клиент сможет направить на приобретение оборудования, недвижимости, транспорта. Оформить заявку можно дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи.
Программа стимулирования кредитования на инвестиционные цели реализуется совместно Банком России и Корпорацией МСП, поручительство которой позволяет ЦБ РФ предоставлять банку-кредитору целевые средства по сниженной ставке для финансирования бизнеса.