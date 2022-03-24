https://ria.ru/20220324/koronavirus-1779807867.html

В Москве за сутки госпитализировали 191 заболевшего COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 191 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 24.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 191 заболевшего COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1163 случаев COVID-19, умерли 26 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:08

2022-03-24T11:08

2022-03-24T11:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

москва

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1163 случаев COVID-19, умерли 26 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1163 , госпитализировано - 191 человек, выздоровело - 1045 человека, 26 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 1306 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2733212 случаев коронавируса, выздоровели 2538159 человек, умерли 42 540 человек.

https://ria.ru/20220314/maski-1778076428.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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