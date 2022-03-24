https://ria.ru/20220324/komissiya-1779814821.html

Комиссия Совфеда обсудит обеспечение суверенитета, заявил Климов

Комиссия Совфеда обсудит обеспечение суверенитета, заявил Климов - РИА Новости, 24.03.2022

Комиссия Совфеда обсудит обеспечение суверенитета, заявил Климов

Комиссия Совфеда 29 марта рассмотрит вопросы обеспечения суверенитета РФ, включая противодействие деструктивной деятельности "пятой колонны", сообщил глава... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:36

2022-03-24T11:36

2022-03-24T11:48

совет федерации рф

андрей климов

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Комиссия Совфеда 29 марта рассмотрит вопросы обеспечения суверенитета РФ, включая противодействие деструктивной деятельности "пятой колонны", сообщил глава комиссии Андрей Климов в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".По словам сенатора, "29 марта наша сенаторская комиссия на своем плановом заседании более подробно рассмотрит актуальные вопросы обеспечения российского суверенитета, в том числе те, которые непосредственно связаны с противодействием деструктивной деятельности так называемой "пятой колонны".Сенатор отметил, что ранее в рамках комиссии законодатели констатировали, что "за три минувших года удалось значительно усилить отечественный суверенитет, в первую очередь в финансово-экономической сфере и сфере информационно-коммуникационной"."Принятые с нашим участием федеральные законы позволили резко сократить возможности для тех, кто внутри России открыто вел работу в интересах зарубежных антироссийских центров. Большинство изменивших Отечеству лиц уже сбежало за кордон к своим подлинным хозяевам", - сказал политик.Однако, как сказал президент РФ Владимир Путин, недружественные нам государства будут делать ставку на так называемую "пятую колонну", на национал-предателей, подчеркнул Климов. При этом главная цель действий коллективного Запада - разрушение России, считает он.

https://ria.ru/20220310/kazn-1777425807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, андрей климов, россия, политика, владимир путин