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На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий
На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий - РИА Новости, 24.03.2022
На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий
На Московской неделе детской книги в библиотеках столицы запланировано около 300 событий, сообщает портал mos.ru. со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:59
2022-03-24T12:59
2022-03-24T12:59
культура
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литература
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Московской неделе детской книги в библиотеках столицы запланировано около 300 событий, сообщает портал mos.ru. со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.Гости смогут познакомиться с новинками литературы, задать вопросы популярным авторам и посмотреть мультфильмы по мотивам любимых произведений.Полное расписание доступно на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Посетить мероприятия можно бесплатно по предварительной регистрации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, наталья сергунина, книги, литература, москва
На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий
Сергунина: на Неделе детской книги в Москве с 26 марта по 3 апреля будет около 300 событий