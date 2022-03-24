https://ria.ru/20220324/kniga-1779808681.html

На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий

На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий - РИА Новости, 24.03.2022

На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий

На Московской неделе детской книги в библиотеках столицы запланировано около 300 событий, сообщает портал mos.ru. со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:59

2022-03-24T12:59

2022-03-24T12:59

культура

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Московской неделе детской книги в библиотеках столицы запланировано около 300 событий, сообщает портал mos.ru. со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.Гости смогут познакомиться с новинками литературы, задать вопросы популярным авторам и посмотреть мультфильмы по мотивам любимых произведений.Полное расписание доступно на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Посетить мероприятия можно бесплатно по предварительной регистрации.

https://ria.ru/20220323/knigi-1779717442.html

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, наталья сергунина, книги, литература, москва