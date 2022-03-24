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На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/kniga-1779808681.html
На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий
На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий - РИА Новости, 24.03.2022
На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий
На Московской неделе детской книги в библиотеках столицы запланировано около 300 событий, сообщает портал mos.ru. со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:59
2022-03-24T12:59
культура
новости культуры
наталья сергунина
книги
литература
москва
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Московской неделе детской книги в библиотеках столицы запланировано около 300 событий, сообщает портал mos.ru. со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.Гости смогут познакомиться с новинками литературы, задать вопросы популярным авторам и посмотреть мультфильмы по мотивам любимых произведений.Полное расписание доступно на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Посетить мероприятия можно бесплатно по предварительной регистрации.
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новости культуры, наталья сергунина, книги, литература, москва
12:59 24.03.2022
 
На Неделе детской книги в Москве запланировано около 300 событий

Сергунина: на Неделе детской книги в Москве с 26 марта по 3 апреля будет около 300 событий

© АГН "Москва" / Сергей КиселевРоссийская государственная детская библиотека
Российская государственная детская библиотека - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Московской неделе детской книги в библиотеках столицы запланировано около 300 событий, сообщает портал mos.ru. со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
"С 26 марта по 3 апреля в 137 библиотеках столицы ребят ждут встречи с писателями, поэтами и художниками-иллюстраторами, а также викторины, конкурсы и показы мультфильмов", — говорит Сергунина.
Гости смогут познакомиться с новинками литературы, задать вопросы популярным авторам и посмотреть мультфильмы по мотивам любимых произведений.
Полное расписание доступно на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Посетить мероприятия можно бесплатно по предварительной регистрации.
Российская государственная детская библиотека - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:37Культура
В России появится новая национальная премия в области детской литературы
 
КультураНовости культурыНаталья СергунинаКнигиЛитератураМосква
 
 
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