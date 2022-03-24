https://ria.ru/20220324/izyum-1779796491.html

Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области - РИА Новости, 24.03.2022

Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

Российские военные заняли город Изюм в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:18

2022-03-24T10:18

2022-03-24T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

изюм (город)

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские военные заняли город Изюм в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Как сообщали 20 марта в Росгвардии, военнослужащие, а также бойцы спецназа и СОБРа ночью внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма, захваченного нацистами, и стремительно завладели плацдармом. В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки украинских военных и националистов, сковав крупные силы противника. Таким образом подразделения российских вооруженных сил получили возможность установить понтонный мост.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

изюм (город)

украина

харьковская область

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Ольга Маркова

в мире, изюм (город), украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область