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Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/izyum-1779796491.html
Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
Российские военные заняли город Изюм в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:18
2022-03-24T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
изюм (город)
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские военные заняли город Изюм в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Как сообщали 20 марта в Росгвардии, военнослужащие, а также бойцы спецназа и СОБРа ночью внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма, захваченного нацистами, и стремительно завладели плацдармом. В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки украинских военных и националистов, сковав крупные силы противника. Таким образом подразделения российских вооруженных сил получили возможность установить понтонный мост.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html
изюм (город)
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в мире, изюм (город), украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
10:18 24.03.2022 (обновлено: 11:15 24.03.2022)
 
Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

Минобороны: российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБрошенная военная техника ВСУ
Брошенная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Брошенная военная техника ВСУ
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские военные заняли город Изюм в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм", — сказал генерал-майор.
Как сообщали 20 марта в Росгвардии, военнослужащие, а также бойцы спецназа и СОБРа ночью внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма, захваченного нацистами, и стремительно завладели плацдармом. В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки украинских военных и националистов, сковав крупные силы противника. Таким образом подразделения российских вооруженных сил получили возможность установить понтонный мост.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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