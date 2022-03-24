https://ria.ru/20220324/haier-1779864998.html

Haier в Татарстане будет выпускать по 500 тысяч холодильников в год

Haier в Татарстане будет выпускать по 500 тысяч холодильников в год - РИА Новости, 24.03.2022

Haier в Татарстане будет выпускать по 500 тысяч холодильников в год

"Умный завод" по производству холодильного и морозильного оборудования компании "Хайер Индастри РУС" в Набережных Челнах с конца этого года начнет выпускать по... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:03

2022-03-24T15:03

2022-03-24T15:03

республика татарстан

набережные челны

россия

технологии

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КАЗАНЬ, 24 мар – РИА Новости. "Умный завод" по производству холодильного и морозильного оборудования компании "Хайер Индастри РУС" в Набережных Челнах с конца этого года начнет выпускать по 500 тысяч единиц продукции в год, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.По информации пресс-службы главы республики, Минниханов в четверг посетил завод бытовой техники и склад готовой продукции ООО "Хайер Индастри РУС" в Набережных Челнах. Он ознакомился с ходом строительства завода компании по производству холодильного и морозильного оборудования, работой конвейера по производству телевизоров. Сегодня Haier продолжает активную работу по созданию новых производств на территории индустриального парка.При этом, по его словам, работой будут обеспечены больше 800 человек.В настоящее время в Набережных Челнах уже работают завод холодильников на территории Камского индустриального парка "Мастер", завод стиральных машин и завод телевизоров в индустриальном парке, а также размещенный здесь же склад готовых изделий. Все предприятия Haier являются президентами ТОСЭР. В рамках проекта создания "умного завода" осуществляется сотрудничество с Фондом развития моногородов.Церемония закладки первого камня "умного завода" по производству холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home стоимостью 50 миллионов долларов состоялась в июне 2021 года. Ранее компания сообщала, что "умный завод" будет введен в эксплуатацию в 2022 году, проектируется линия по производству холодильников и две линии по производству морозильных камер. Общая производственная мощность завода составит более 1 миллиона единиц.Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набережных Челнах первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск производства холодильного оборудования в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России. В 2019 году в рамках созданного индустриального парка "Хайер Рус", под строительство которого выделен участок площадью 124,9 гектара, были построены заводы по производству стиральных машин Haier Smart Home и по производству телевизоров.

https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779331895.html

https://ria.ru/20220323/tatarstan-1779631797.html

набережные челны

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

набережные челны, россия, технологии