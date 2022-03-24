https://ria.ru/20220324/gretsiya-1779957909.html
Правительство Греции установило контроль за запасами ряда продуктов
Правительство Греции установило контроль за запасами ряда продуктов - РИА Новости, 24.03.2022
Правительство Греции установило контроль за запасами ряда продуктов
Правительство Греции устанавливает контроль запасов ряда категорий товаров, в частности, удобрений, кормов, крупы, муки, масла, непредоставление или... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:28
2022-03-24T22:28
2022-03-24T22:28
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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Правительство Греции устанавливает контроль запасов ряда категорий товаров, в частности, удобрений, кормов, крупы, муки, масла, непредоставление или предоставление недостоверной декларации повлечет штрафы от 1000 до 100 тысяч евро, сообщил официальный представитель кабинета министров Яннис Иконому на брифинге в четверг.По его словам, "тщательный контроль запасов по семи категориям товаров" предусмотрен в законе, принятом парламентом в среду."В частности, компании на всех этапах цепочки поставок должны представить в течение двух дней после публикации в официальном вестнике "Правительственной газете" данные о запасах сырья для производства удобрений, кормов, зерновых всех видов, в частности, это пшеница, ячмень, овес, кукуруза, мука, в частности пшеничная или манная мука, мука из других зерновых; масла и, в частности, оливкового масла, подсолнечного масла, пальмового и кукурузного масла", - сказал Иконому.Непредставление или представление недостоверной декларации влечет за собой санкции, такие как конфискация и административный штраф в размере от 1000 до 100 тысяч евро, сообщил он.Он напомнил, что эта мера применялась до начала пандемии, и вместе с централизованной информацией о запасах страны она является "ключом" для предотвращения спекуляции."Мы готовимся к любым неожиданностям и не просто следим за развитием событий, мы заботимся о безопасности граждан, а также о стабильности страны", - сказал Иконому.Комментируя публикации о том, что как минимум три крупные сети супермаркетов уже установили потолок розничной торговли для подсолнечного масла, муки и сахара, он сказал, что так ведут себя многие компании розничной торговли."Также они вели себя по каким-то товарным категориям во время пандемии. Уже сейчас правительство, как я уже говорил вам в своей вводной позиции, требует декларирования запасов ряда продуктов, связанных с российским вторжением на Украину и возможностью дефицита. В понедельник состоится встреча премьер-министра с министром сельского развития. Темой встречи и обсуждения станут запасы и возможные риски. Мы примем все необходимые меры в отношении безопасности цепочки поставок", - сказал Иконому.Он отметил, что не идет речи о продовольственном кризисе.
https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, украина
Правительство Греции установило контроль за запасами ряда продуктов
Правительство Греции установило контроль за запасами некоторых продуктов
АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Правительство Греции устанавливает контроль запасов ряда категорий товаров, в частности, удобрений, кормов, крупы, муки, масла, непредоставление или предоставление недостоверной декларации повлечет штрафы от 1000 до 100 тысяч евро, сообщил официальный представитель кабинета министров Яннис Иконому на брифинге в четверг.
По его словам, "тщательный контроль запасов по семи категориям товаров" предусмотрен в законе, принятом парламентом в среду.
"В частности, компании на всех этапах цепочки поставок должны представить в течение двух дней после публикации в официальном вестнике "Правительственной газете" данные о запасах сырья для производства удобрений, кормов, зерновых всех видов, в частности, это пшеница, ячмень, овес, кукуруза, мука, в частности пшеничная или манная мука, мука из других зерновых; масла и, в частности, оливкового масла, подсолнечного масла, пальмового и кукурузного масла", - сказал Иконому.
Непредставление или представление недостоверной декларации влечет за собой санкции, такие как конфискация и административный штраф в размере от 1000 до 100 тысяч евро, сообщил он.
Он напомнил, что эта мера применялась до начала пандемии, и вместе с централизованной информацией о запасах страны она является "ключом" для предотвращения спекуляции.
"Мы готовимся к любым неожиданностям и не просто следим за развитием событий, мы заботимся о безопасности граждан, а также о стабильности страны", - сказал Иконому.
Комментируя публикации о том, что как минимум три крупные сети супермаркетов уже установили потолок розничной торговли для подсолнечного масла, муки и сахара, он сказал, что так ведут себя многие компании розничной торговли.
"Также они вели себя по каким-то товарным категориям во время пандемии. Уже сейчас правительство, как я уже говорил вам в своей вводной позиции, требует декларирования запасов ряда продуктов, связанных с российским вторжением на Украину
и возможностью дефицита. В понедельник состоится встреча премьер-министра с министром сельского развития. Темой встречи и обсуждения станут запасы и возможные риски. Мы примем все необходимые меры в отношении безопасности цепочки поставок", - сказал Иконому.
Он отметил, что не идет речи о продовольственном кризисе.