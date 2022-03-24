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Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР

Украинские войска в четверг в 17.00 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:32

2022-03-24T17:32

2022-03-24T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 17.00 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению... н.п. Гольмовский, выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия