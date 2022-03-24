https://ria.ru/20220324/gaz-1779894439.html
Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн"
Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн" - РИА Новости, 24.03.2022
Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн"
Россия отвергает обвинения Болгарии в том, что Москва развязывает "газовые войны", поставки энергоресурсов продолжаются в полном объеме, заявила посол России в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:50
2022-03-24T16:50
2022-03-24T17:04
болгария
в мире
цены на нефть
россия
элеонора митрофанова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия отвергает обвинения Болгарии в том, что Москва развязывает "газовые войны", поставки энергоресурсов продолжаются в полном объеме, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова."С любопытством наблюдаем за участившимися призывами болгарских первых лиц полностью отказаться от российских энергоносителей, а также странными обвинениями в наш адрес в развязывании некой газовой войны. Не вполне понятно в чем она заключается, учитывая, что Россия как поставляла, так и продолжает поставлять энергоресурсы по имеющимся контрактам в полном объеме", - сказала Митрофанова на брифинге, видеозапись которого была опубликована в Telegram-канале посольства.В среду президент России в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, в мире, цены на нефть, россия, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии
16:50 24.03.2022 (обновлено: 17:04 24.03.2022)
Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн"
Посол в Софии Митрофанова: Россия продолжает поставлять энергоресурсы в полном объеме