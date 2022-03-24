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Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн" - РИА Новости, 24.03.2022
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Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн"
Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн" - РИА Новости, 24.03.2022
Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн"
Россия отвергает обвинения Болгарии в том, что Москва развязывает "газовые войны", поставки энергоресурсов продолжаются в полном объеме, заявила посол России в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:50
2022-03-24T17:04
болгария
в мире
цены на нефть
россия
элеонора митрофанова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия отвергает обвинения Болгарии в том, что Москва развязывает "газовые войны", поставки энергоресурсов продолжаются в полном объеме, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова."С любопытством наблюдаем за участившимися призывами болгарских первых лиц полностью отказаться от российских энергоносителей, а также странными обвинениями в наш адрес в развязывании некой газовой войны. Не вполне понятно в чем она заключается, учитывая, что Россия как поставляла, так и продолжает поставлять энергоресурсы по имеющимся контрактам в полном объеме", - сказала Митрофанова на брифинге, видеозапись которого была опубликована в Telegram-канале посольства.В среду президент России в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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болгария, в мире, цены на нефть, россия, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии
16:50 24.03.2022 (обновлено: 17:04 24.03.2022)
 
Посол в Софии отвергла слова Болгарии о ведении Россией "газовых войн"

Посол в Софии Митрофанова: Россия продолжает поставлять энергоресурсы в полном объеме

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия отвергает обвинения Болгарии в том, что Москва развязывает "газовые войны", поставки энергоресурсов продолжаются в полном объеме, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
"С любопытством наблюдаем за участившимися призывами болгарских первых лиц полностью отказаться от российских энергоносителей, а также странными обвинениями в наш адрес в развязывании некой газовой войны. Не вполне понятно в чем она заключается, учитывая, что Россия как поставляла, так и продолжает поставлять энергоресурсы по имеющимся контрактам в полном объеме", - сказала Митрофанова на брифинге, видеозапись которого была опубликована в Telegram-канале посольства.
В среду президент России в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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БолгарияВ миреЦены на нефтьРоссияЭлеонора МитрофановаСанкции в отношении России
 
 
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