https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779782721.html

Народная милиция ЛНР проводит эвакуацию жителей города Рубежное

Народная милиция ЛНР проводит эвакуацию жителей города Рубежное - РИА Новости, 24.03.2022

Народная милиция ЛНР проводит эвакуацию жителей города Рубежное

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики ведут эвакуацию людей из освобожденного города Рубежное, окраины которого остаются под контролем... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:26

2022-03-24T08:26

2022-03-24T08:27

обострение ситуации в днр и лнр

армия

признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики ведут эвакуацию людей из освобожденного города Рубежное, окраины которого остаются под контролем украинских войск.Ранее в ЛНР заявляли, что из Рубежного удалось вывезти более 2,5 тысячи человек. Народная милиция ЛНР сообщала, что силы республики зашли в город, бои продолжаются на окраинах. В самом Рубежном продолжаются перестрелки, в соседних Лисичанске и Северодонецке идут артиллерийские дуэли между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками."В грузовые машины садим и вывозим людей в соседний населенный пункт, где поспокойнее, оттуда уже забирают волонтеры, местные на машинах и силы МЧС автобусами до Старобельска. За день делаем по пять-шесть ходок. Но дорога простреливается (со стороны украинских войск), очень опасно", - рассказал РИА Новости один из военнослужащих Народной милиции ЛНР, принимающий участие в эвакуации жителей Рубежного.По словам местных жителей, в городе уже более двух недель нет воды и электричества. Обстрелы продолжаются.В первую очередь эвакуируют детей, пожилых людей и женщин."Детей пока отправляю. А у меня здесь еще жена, соберемся и мы уедем, но еще пока терпим, главное дети. С утра гупают (стреляют - ред.) сильно, в соседний дом пришло два раза сильно. Жутковато, но нам, мужикам, еще более-менее, а у женщин истерики. Тяжело женщинам, а пожилым вообще караул", - рассказал местный житель РИА Новости.

https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779768340.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

армия, признание днр и лнр в россии