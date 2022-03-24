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Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220324/elektrosamokat-1779848863.html
Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье
Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье
Вопрос регулирования работы в Подмосковье сервисов аренды самокатов будут обсуждаться депутатами Мособлдумы в апреле-мае 2022 года, сообщил председатель... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:48
2022-03-24T13:48
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
самокаты
мособлдума
московская областная дума
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вопрос регулирования работы в Подмосковье сервисов аренды самокатов будут обсуждаться депутатами Мособлдумы в апреле-мае 2022 года, сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.Он уточнил, что все решения будут приниматься совместно с владельцами проката самокатов, представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, а также ГИБДД."С точки зрения правил дорожного движения лицо, передвигающееся на средствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов. К сожалению, каждый из нас наблюдал картину, как на электросамокатах гоняют без защиты по дорогам или среди пешеходов. К сожалению, число аварий с ними тоже растет", - сказал Гаджиев.
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общество, московская область (подмосковье), самокаты, мособлдума, московская областная дума
13:48 24.03.2022
 

Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтанция проката электросамокатов
Станция проката электросамокатов - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станция проката электросамокатов
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вопрос регулирования работы в Подмосковье сервисов аренды самокатов будут обсуждаться депутатами Мособлдумы в апреле-мае 2022 года, сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
Он уточнил, что все решения будут приниматься совместно с владельцами проката самокатов, представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, а также ГИБДД.
"С точки зрения правил дорожного движения лицо, передвигающееся на средствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов. К сожалению, каждый из нас наблюдал картину, как на электросамокатах гоняют без защиты по дорогам или среди пешеходов. К сожалению, число аварий с ними тоже растет", - сказал Гаджиев.
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа 2021, 14:58Новости Подмосковья
Свыше 650 тысяч поездок на самокатах совершили жители и гости Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)СамокатыМособлдумаМосковская областная дума
 
 
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