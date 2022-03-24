https://ria.ru/20220324/elektrosamokat-1779848863.html
Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье
Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье
Вопрос регулирования работы в Подмосковье сервисов аренды самокатов будут обсуждаться депутатами Мособлдумы в апреле-мае 2022 года, сообщил председатель... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:48
2022-03-24T13:48
2022-03-24T13:48
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
самокаты
мособлдума
московская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e496a81c1dd5c8f7d8868a7d013c7b6d.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вопрос регулирования работы в Подмосковье сервисов аренды самокатов будут обсуждаться депутатами Мособлдумы в апреле-мае 2022 года, сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.Он уточнил, что все решения будут приниматься совместно с владельцами проката самокатов, представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, а также ГИБДД."С точки зрения правил дорожного движения лицо, передвигающееся на средствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов. К сожалению, каждый из нас наблюдал картину, как на электросамокатах гоняют без защиты по дорогам или среди пешеходов. К сожалению, число аварий с ними тоже растет", - сказал Гаджиев.
https://ria.ru/20210805/samokaty-1744512797.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207914_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dea3a87736a4e0e57c218dd3212bce1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), самокаты, мособлдума, московская областная дума