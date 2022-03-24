https://ria.ru/20220324/elektrosamokat-1779848863.html

Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье

Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022

Регулирование работы сервисов кикшеринга обсудят в Подмосковье

Вопрос регулирования работы в Подмосковье сервисов аренды самокатов будут обсуждаться депутатами Мособлдумы в апреле-мае 2022 года, сообщил председатель... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:48

2022-03-24T13:48

2022-03-24T13:48

новости подмосковья

общество

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самокаты

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московская областная дума

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вопрос регулирования работы в Подмосковье сервисов аренды самокатов будут обсуждаться депутатами Мособлдумы в апреле-мае 2022 года, сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.Он уточнил, что все решения будут приниматься совместно с владельцами проката самокатов, представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, а также ГИБДД."С точки зрения правил дорожного движения лицо, передвигающееся на средствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов. К сожалению, каждый из нас наблюдал картину, как на электросамокатах гоняют без защиты по дорогам или среди пешеходов. К сожалению, число аварий с ними тоже растет", - сказал Гаджиев.

https://ria.ru/20210805/samokaty-1744512797.html

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Алёна Пава

общество, московская область (подмосковье), самокаты, мособлдума, московская областная дума