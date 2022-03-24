https://ria.ru/20220324/donbass-1779902588.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 16.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:27

2022-03-24T17:27

2022-03-24T17:27

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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