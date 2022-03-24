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Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное

Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное

Украинские войска в 12.25 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и 20 снарядов по населенному пункту Доломитное, сообщило представительство... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:49

2022-03-24T12:49

2022-03-24T13:01

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и 20 снарядов по населенному пункту Доломитное, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Доломитное: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, десять снарядов из БМП-2... город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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