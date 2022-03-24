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Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/donbass-1779834888.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное
Украинские войска в 12.25 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и 20 снарядов по населенному пункту Доломитное, сообщило представительство... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:49
2022-03-24T13:01
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в мире
днр
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признание днр и лнр в россии
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и 20 снарядов по населенному пункту Доломитное, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Доломитное: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, десять снарядов из БМП-2... город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
12:49 24.03.2022 (обновлено: 13:01 24.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное

Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку и 20 снарядов по Доломитному

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и 20 снарядов по населенному пункту Доломитное, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Доломитное: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, десять снарядов из БМП-2... город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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