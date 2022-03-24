https://ria.ru/20220324/donbass-1779825563.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска в 11.47 мск четверга обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:16

2022-03-24T12:16

2022-03-24T12:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_0:244:3208:2048_1920x0_80_0_0_8a6706a18a7fe935e4808011fc529a00.jpg

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.47 мск четверга обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (военных формирований Украины) по направлению ... населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

ясиноватая

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины