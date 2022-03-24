https://ria.ru/20220324/donbass-1779825563.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 11.47 мск четверга обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:16
2022-03-24T12:16
2022-03-24T12:20
обострение ситуации в днр и лнр
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ясиноватая
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.47 мск четверга обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (военных формирований Украины) по направлению ... населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
12:16 24.03.2022 (обновлено: 12:20 24.03.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 122 мм