https://ria.ru/20220324/donbass-1779803898.html

Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022

Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 12 мирных жителей ранены в освобожденной части Мариуполя, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:48

2022-03-24T10:48

2022-03-24T10:48

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 12 мирных жителей ранены в освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) Петровского района города Донецка: женщина 1966 года рождения, мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, 12 мирных жителей, в том числе двое детей получили ранения в ранее освобожденной части Мариуполя.Как отметили в представительстве, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения ДНР, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее. -0-

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сцкк, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, донецк (днр)