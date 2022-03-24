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Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/donbass-1779803898.html
Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022
Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два мирных жителя пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 12 мирных жителей ранены в освобожденной части Мариуполя, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:48
2022-03-24T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сцкк
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 12 мирных жителей ранены в освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) Петровского района города Донецка: женщина 1966 года рождения, мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, 12 мирных жителей, в том числе двое детей получили ранения в ранее освобожденной части Мариуполя.Как отметили в представительстве, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения ДНР, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее. -0-
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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донецкая народная республика
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в мире, сцкк, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, донецк (днр)
10:48 24.03.2022
 
Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: два мирных жителя пострадали в Донецке из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 12 мирных жителей ранены в освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) Петровского района города Донецка: женщина 1966 года рождения, мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, 12 мирных жителей, в том числе двое детей получили ранения в ранее освобожденной части Мариуполя.
Как отметили в представительстве, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения ДНР, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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"Восемь лет по подвалам": судьбы людей, пострадавших от войны в Донбассе
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее. -0-
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