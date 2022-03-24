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В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/donbass-1779788546.html
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 12 мирных жителей
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 24.03.2022
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 12 мирных жителей
Более 760 обстрелов со стороны украинских войск по территории Луганской народной республики зафиксировали с 17 февраля по 24 марта, сообщает представительство... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:24
2022-03-24T09:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
сцкк
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Более 760 обстрелов со стороны украинских войск по территории Луганской народной республики зафиксировали с 17 февраля по 24 марта, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За пять недель (с 17 февраля по 24 марта) Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 761 обстрел территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.В представительстве добавили, что всего за пять недель украинские войска выпустили 7527 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган"."Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) ... стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших ... 15 человек получили ранения, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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в мире, луганская народная республика, сцкк, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:24 24.03.2022 (обновлено: 09:36 24.03.2022)
 
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 12 мирных жителей

Представительство в СЦКК: с 17 февраля в ЛНР из-за обстрелов ВСУ погибли 12 мирных жителей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Более 760 обстрелов со стороны украинских войск по территории Луганской народной республики зафиксировали с 17 февраля по 24 марта, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За пять недель (с 17 февраля по 24 марта) Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 761 обстрел территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
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В представительстве добавили, что всего за пять недель украинские войска выпустили 7527 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган".
"Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) ... стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших ... 15 человек получили ранения, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
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