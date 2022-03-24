https://ria.ru/20220324/diskriminatsiya-1779770839.html

СМИ: покинувших Украину граждан стран Азии и Африки дискриминируют в ЕС

СМИ: покинувших Украину граждан стран Азии и Африки дискриминируют в ЕС - РИА Новости, 24.03.2022

СМИ: покинувших Украину граждан стран Азии и Африки дискриминируют в ЕС

Граждан из Азии и Африки, покинувших Украину, задерживают на границах стран ЕС и подвергают дискриминации вопреки законам Евросоюза, пишет газета Independent,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:36

2022-03-24T01:36

2022-03-24T01:36

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

евросоюз

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Граждан из Азии и Африки, покинувших Украину, задерживают на границах стран ЕС и подвергают дискриминации вопреки законам Евросоюза, пишет газета Independent, которая провела расследование совместно с консорциумом журналистов Lighthouse Reports и другими изданиями.Отмечается, что по меньшей мере 52 гражданина "третьих стран", покинувших Украину после начала спецоперации России, находятся под стражей в Польше. Также издание отмечает задержание в Эстонии гражданина Нигерии. "Теперь ему угрожает депортация", — указывает газета."Это несмотря на директиву ЕС от 4 марта, в которой говорится, что граждане третьих стран, обучающиеся или работающие на Украине, должны быть временно допущены в ЕС на гуманитарных основаниях", — напоминает Independent.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, евросоюз