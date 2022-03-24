СМИ: покинувших Украину граждан стран Азии и Африки дискриминируют в ЕС
Independent: граждан из Азии и Африки, покинувших Украину, дискриминируют в Евросоюзе
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Граждан из Азии и Африки, покинувших Украину, задерживают на границах стран ЕС и подвергают дискриминации вопреки законам Евросоюза, пишет газета Independent, которая провела расследование совместно с консорциумом журналистов Lighthouse Reports и другими изданиями.
"Результаты расследования, которое было проведено в сотрудничестве с Lighthouse Reports, Spiegel, Mediapart и Radio France, получены после того, как выяснилось, что десятки афроамериканских и азиатских беженцев, покинувших Украину, подвергались расовой дискриминации при попытке пересечь границу в прошлом месяце", — пишет газета.
"Это несмотря на директиву ЕС от 4 марта, в которой говорится, что граждане третьих стран, обучающиеся или работающие на Украине, должны быть временно допущены в ЕС на гуманитарных основаниях", — напоминает Independent.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.