https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779897583.html

Посол в США высмеял статью о попытках ФБР завербовать российских дипломатов

Посол в США высмеял статью о попытках ФБР завербовать российских дипломатов - РИА Новости, 24.03.2022

Посол в США высмеял статью о попытках ФБР завербовать российских дипломатов

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал статью Washington Post о попытках ФБР вербовать российских дипломатов заказом спецслужб США с целью рекламы своих... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:07

2022-03-24T17:07

2022-03-24T17:39

в мире

сша

фбр

россия

анатолий антонов

посольство рф в сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал статью Washington Post о попытках ФБР вербовать российских дипломатов заказом спецслужб США с целью рекламы своих вербовочных "инноваций", заверил, что в российской дипмиссии нет "предателей и отступников".Ранее в среду газета Washington Post сообщила, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается "завербовать" говорящих по-русски людей посредством рекламы в соцсетях на смартфонах тех, кто находится внутри российского посольства в Вашингтоне или поблизости. По данным издания, реклама появляется в Facebook*, Twitter и Google. В ФБР, как утверждается, хотят извлечь выгоду из "любого недовольства" в российских дипломатических или шпионских службах или среди российских эмигрантов по поводу спецоперации РФ на Украине. Российский посол заявил в связи с публикацией, что "попытки посеять смуту и организовать дезертирство среди сотрудников Посольства смехотворны"."Хочу заверить американских коллег, что в нашем коллективе предателей и отступников вы не найдете. Неужели здесь всерьез рассчитывают, что кто-то из наших дипломатов поверит распространяемой русофобской пропаганде?", - заявил высокопоставленный российский дипломат. Он рекомендовал "вашингтонским стратегам" учитывать, что "решение о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины опирается на широкую и прочную поддержку в российской обществе".* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, фбр, россия, анатолий антонов, посольство рф в сша