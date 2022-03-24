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Посол в США высмеял статью о попытках ФБР завербовать российских дипломатов - РИА Новости, 24.03.2022
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Посол в США высмеял статью о попытках ФБР завербовать российских дипломатов
Посол в США высмеял статью о попытках ФБР завербовать российских дипломатов - РИА Новости, 24.03.2022
Посол в США высмеял статью о попытках ФБР завербовать российских дипломатов
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал статью Washington Post о попытках ФБР вербовать российских дипломатов заказом спецслужб США с целью рекламы своих... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:07
2022-03-24T17:39
в мире
сша
фбр
россия
анатолий антонов
посольство рф в сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал статью Washington Post о попытках ФБР вербовать российских дипломатов заказом спецслужб США с целью рекламы своих вербовочных "инноваций", заверил, что в российской дипмиссии нет "предателей и отступников".Ранее в среду газета Washington Post сообщила, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается "завербовать" говорящих по-русски людей посредством рекламы в соцсетях на смартфонах тех, кто находится внутри российского посольства в Вашингтоне или поблизости. По данным издания, реклама появляется в Facebook*, Twitter и Google. В ФБР, как утверждается, хотят извлечь выгоду из "любого недовольства" в российских дипломатических или шпионских службах или среди российских эмигрантов по поводу спецоперации РФ на Украине. Российский посол заявил в связи с публикацией, что "попытки посеять смуту и организовать дезертирство среди сотрудников Посольства смехотворны"."Хочу заверить американских коллег, что в нашем коллективе предателей и отступников вы не найдете. Неужели здесь всерьез рассчитывают, что кто-то из наших дипломатов поверит распространяемой русофобской пропаганде?", - заявил высокопоставленный российский дипломат. Он рекомендовал "вашингтонским стратегам" учитывать, что "решение о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины опирается на широкую и прочную поддержку в российской обществе".* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, фбр, россия, анатолий антонов, посольство рф в сша
17:07 24.03.2022 (обновлено: 17:39 24.03.2022)
 
Посол в США высмеял статью о попытках ФБР завербовать российских дипломатов

Антонов: в посольстве в США нет предателей, дипломаты не поверят русофобской пропаганде

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал статью Washington Post о попытках ФБР вербовать российских дипломатов заказом спецслужб США с целью рекламы своих вербовочных "инноваций", заверил, что в российской дипмиссии нет "предателей и отступников".
"Такое ощущение, что материал опубликован по заказу спецслужб с целью рекламы своих вербовочных "инноваций", - заявил посол на просьбу прокомментировать публикацию Washington Post.
Ранее в среду газета Washington Post сообщила, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается "завербовать" говорящих по-русски людей посредством рекламы в соцсетях на смартфонах тех, кто находится внутри российского посольства в Вашингтоне или поблизости. По данным издания, реклама появляется в Facebook*, Twitter и Google. В ФБР, как утверждается, хотят извлечь выгоду из "любого недовольства" в российских дипломатических или шпионских службах или среди российских эмигрантов по поводу спецоперации РФ на Украине. Российский посол заявил в связи с публикацией, что "попытки посеять смуту и организовать дезертирство среди сотрудников Посольства смехотворны".
"Хочу заверить американских коллег, что в нашем коллективе предателей и отступников вы не найдете. Неужели здесь всерьез рассчитывают, что кто-то из наших дипломатов поверит распространяемой русофобской пропаганде?", - заявил высокопоставленный российский дипломат. Он рекомендовал "вашингтонским стратегам" учитывать, что "решение о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины опирается на широкую и прочную поддержку в российской обществе".
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреСШАФБРРоссияАнатолий АнтоновПосольство РФ в США
 
 
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