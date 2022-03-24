https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html

В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса

В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса - РИА Новости, 24.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса

Кремлю не известны причины увольнения Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:05

2022-03-24T13:05

2022-03-24T13:14

политика

россия

анатолий чубайс

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кремлю не известны причины увольнения Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, Кремлю ничего об этом не известно", - сказал Песков журналистам.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине.Песков ранее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20220324/chubays-1779841893.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, анатолий чубайс, владимир путин, дмитрий песков