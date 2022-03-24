https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса - РИА Новости, 24.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса
Кремлю не известны причины увольнения Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:05
2022-03-24T13:05
2022-03-24T13:14
политика
россия
анатолий чубайс
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кремлю не известны причины увольнения Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, Кремлю ничего об этом не известно", - сказал Песков журналистам.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине.Песков ранее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
https://ria.ru/20220324/chubays-1779841893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, анатолий чубайс, владимир путин, дмитрий песков
13:05 24.03.2022 (обновлено: 13:14 24.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса
Пресс-секретарь Песков заявил, что не знает причины ухода Чубайса с поста советника Путина