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В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса - РИА Новости, 24.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса - РИА Новости, 24.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса
Кремлю не известны причины увольнения Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:05
2022-03-24T13:14
политика
россия
анатолий чубайс
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кремлю не известны причины увольнения Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, Кремлю ничего об этом не известно", - сказал Песков журналистам.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине.Песков ранее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
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политика, россия, анатолий чубайс, владимир путин, дмитрий песков
13:05 24.03.2022 (обновлено: 13:14 24.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса

Пресс-секретарь Песков заявил, что не знает причины ухода Чубайса с поста советника Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс во время встречи с Владимиром Путиным
Анатолий Чубайс во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Анатолий Чубайс во время встречи с Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кремлю не известны причины увольнения Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, Кремлю ничего об этом не известно", - сказал Песков журналистам.
Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине.
Песков ранее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
Владимир Путин и Анатолий Чубайс во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:14
В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на увольнение Чубайса
 
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